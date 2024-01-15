В Таиланде отменили выступления Максима Галкина

В Паттайе и на Пхукете в Таиланде отменили концерты комика Максима Галкина, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии.

По данным агентства, Галкин собирался выступить в Паттайе 24 января и на Пхукете 25 января. Собеседник ТАСС считает, что выступления артиста отменили, поскольку власти Таиланда «весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены».

На официальном сайте Галкина не упоминаются концерты в Таиланде. Телеграм-канал Baza пишет, что с сайте артиста убрали покупку билетов на выступления в Таиланде.

ТАСС сообщил 12 января, что в Таиланде отменили концерты российского комика Руслана Белого. Организаторы выступлений заявили, что это «произошло по независящим от организаторов причинам».

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Максим Галкин и Руслан Белый выступили против войны. Власти РФ объявили артистов «иностранными агентами».