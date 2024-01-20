Война Шестьсот девяносто шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 января читайте здесь.
Главные новости:
- «Коммерсант»: суд в России впервые оправдал участника войны в Украине, обвиняемого в убийстве сослуживца.
- Законопроект о конфискации имущества осужденных за «фейки» об армии и по ряду других уголовных статьей внесут на рассмотрение Госдумы 22 января.
- Представители американской и западных разведок считают, что война в Украине продлится еще как минимум два года.
Суд в России впервые оправдал участника войны в Украине, обвиняемого в убийстве сослуживца
Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес оправдательный приговор в отношении контрактника из Чечни Зайнди Такаева, которого обвиняли в убийстве сослуживца Магомеда Шахбанова в самопровозглашенной ЛНР, сообщила газета «Коммерсант».
Такаева оправдали присяжные, которые единогласно решили, что он невиновен. В дальнейшем судья освободил его из-под стражи и предоставил военному право на реабилитацию. Прокуратура и представители потерпевшего подали жалобу на решение в Южный окружной военный суд.
Такаева обвиняли в убийстве 20-летнего уроженца Дагестана Магомеда Шахбанова, совершенном 6 июня 2022 года во дворе многоэтажного жилого дома в городе Первомайске (город с 2014 года контролирует ЛНР). По версии следствия, Такаев из пистолета выстрелил в голову Шахбанову, когда они выпивали в беседке. Это подтвердили две местные жительницы, которые отдыхали вместе с военными. Молодые женщины заявили, что Такаев выстрелил в Шахбанова с близкого расстояния. При этом другие военнослужащие утверждали, что у Такаева и Шахбанова не было поводов для вражды. Такаев говорил, что по беседке стреляли из соседних кустов.
Как отмечает «Коммерсант», это первый известный оправдательный приговор, вынесенный участнику СВО.
Рано утром 20 января российские военные обстреляли город Купянск из артиллерии, заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В результате обстрела поврежден жилой дом. На крыше обнаружили снаряд, который не сдетонировал.
Информация о пострадавших не поступала.
Глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин сообщил, что три ракеты, которые войска РФ запустили по региону, повредили 33 частных дома и админздание в Новогродовке. Три человека ранены.
За последние сутки под обстрелы также попали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов, повреждены несколько домов и зданий.
Всего за сутки российские военные 12 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, заяввил Филашкин. С линии фронта эвакуированы 214 человек, в том числе 46 детей.
Командование Воздушных сила ВСУ уточнило, что войска РФ запустили семь беспилотников, которые атаковали Украину в ночь на 20 января, из Краснодарского края. Ранее об атаке дронов сообщал Генштаб.
В ВСУ также заявили, что российские войска нанесли удар по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной РФ части Луганской области.
Силы обороны Украины уничтожили четыре беспилотника, остальные три, как утверждается, «не достигли своих целей». Системы ПВО сработали в Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областей.
В США арестовали 66-летнего Илью Кана, обвиняемого в экспорте «чувствительных американских технологий» в Россию. Как сообщили на сайте Минюста США, Кан — гражданин США, Израиля и России.
Согласно судебным документам, Кан владеет американскими компаниями Senesys Incorporated и Sensor Design Association, которые занимаются разработкой программного обеспечения и тестированием кремниевых пластин, используемых для военной авиации и космических технологий.
По версии американского следствия, через эти компании Кан участвовал в «многолетних схемах» по приобретению и продаже технологий из США для российского Научно-производственного центра «Электронные вычислительные информационные системы» (АО НПЦ «Элвис»). Российское предприятие занимается разработкой микросхем для систем связи и телекоммуникационного оборудования. С сентября 2022 года центр находится под американскими санкциями из-за «критической роли в содействии российским военным во вторжении в Украину».
«Кан незаконно отправлял специализированные технологии из Соединенных Штатов российскому производителю полупроводников, связанному со множеством других российских организаций, попавших под санкции», — говорится в сообщении Минюста США. По данным американского ведомства, экспорт технологий происходил до и после начала полномасштабной войны в Украине.
Минюст уточняет, что, в частности, в 2019 году Кан экспортировал несколько микросхем американского производства в НПЦ «Элвис», а в 2022 году передал предприятию контроллеры и радиопередатчик через транспортную компанию, зарегистрированную в Гонконге.
«Для каждого из этих товаров требовалась экспортная лицензия министерства торговли, которую Кан не получил», — добавили в ведомстве.
Президент США Джо Байден считает, что на следующей неделе демократы и республиканцы, по крайней мере в сенате, достигнут соглашения по укреплению южной границы США. От этого зависит дальнейшая поддержка Украины.
«Думаю, на следующей неделе мы сумеем что-то выработать, по крайней мере в сенате. И я надеюсь, что сенат сможет принять двухпартийный пакет», — заявил Байден на конференции мэров городов США в Белом доме (цитата по Reuters).
Президент США отметил, что теперь есть вопрос к спикеру и республиканцам в Палате представителей, готовы ли они действовать. Байден также признал необходимость изменений в иммиграционной политике и заверил, что готов к «масштабным изменениям».
- Республиканцы и демократы не могут согласовать окончательный бюджет правительства США на 2024 год, в том числе из-за споров по расходам на нацбезопасность. Байден запрашивал у конгресса 106 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также укрепление южной границы США. Республиканцы требуют рассмотрения этих вопросов отдельно.
Марианна Вышемирская — одна из женщин, которые находились в роддоме Мариуполя во время обстрела 9 марта 2022 года — поддержала выдвижение Владимира Путина в президенты РФ на предстоящих выборах. На пост в соцсетях Вышемирской обратило внимание издание Astra.
«Для меня такой выбор очевиден: не вижу причин что-то менять. Сейчас, вопреки санкциям и всем проблемам, Россия динамично развивается. Защищает своих граждан и работает над тем, чтобы завтра было лучше, чем вчера», — написала Вышемирская в своем посте.
По данным Astra, после обстрела роддома в Мариуполе Вышемирскую вывезли в ДНР, а затем в Россию, где она получила должность руководителя комитета социальных инициатив в прокремлевском фонде «Родина». Сейчас Вышемирская живет и работает в Москве, в частности, она снимает пропагандистские ролики о восстановлении разрушенного Мариуполя и берет интервью у пленных бойцов «Азова».
- 9 марта родильное отделение больницы № 3 в Мариуполе попало под обстрел. Первоначально власти Украины сообщали о троих погибших, в том числе одном ребенке, и 17 пострадавших. Позже стало известно, что умерли пострадавшая при обстреле беременная женщина и ее нерожденный ребенок. Украинские власти обвинили в обстреле российские войска. Россия в ответ обвиняла в обстреле «украинских националистов».
- Вышемирская стала известна на весь мир после того, как журналисты агентства Associated Press Мстислав Чернов и Евгений Малолетка сфотографировали ее в Мариуполе возле и внутри разрушенного родильного отделения.
- После репортажа Associated Press прокремлевские СМИ и телеграм каналы опубликовали интервью Вышемирской, которые подавали как подтверждение версии российских властей.
Законопроект, предусматривающий конфискацию имущества осужденных за «фейки» об армии и по ряду других уголовных статьей, внесут на рассмотрение Госдумы 22 января. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
В посте с анонсом законопроекта Володин назвал «негодяями» деятелей культуры, которые, по его словам, «поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО».
«Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества», — заявил Володин.
- О том, что власти России разрабатывают подобный законопроект, стало известно в середине января. Сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала эту инициативу.
- Сейчас конфискация имущества предусмотрена для осужденных за преступления по более чем 80 статьям уголовного кодекса.
- С момента появления в уголовном кодексе статьи о «фейках» про российскую армию в марте 2022 года по ней возбуждено 273 уголовных дела. Среди тех, на кого завели дело по этой статье, — писатель Борис Акунин, который публично выступает против российского вторжения в Украину.
Представители американской и западных разведок считают, что война в Украине продлится еще как минимум два года
Как сообщают источники CNN, некоторые американские и западные чиновники полагают, что боевые действия могут продолжаться еще пять лет.
По этой причине Белый дом хочет добиться выделения финансирования на помощь Украине до того, как истекут полномочия Джо Байдена. В администрации США, руководстве НАТО и Киеве есть понимание, что в случае победы Дональда Трампа поддержка Украины будет сокращена, отмечает CNN.
По мнению американского чиновника, предполагается, что в 2024 году Украина будет работать над укреплением своей оборонной промышленности и восстановлением вооруженных сил в ожидании усиления боевых действий в следующем году.
Американский военный чиновник, который находится в Европе, считает, что через два года Украина предпримет попытку второго крупного контрнаступления, чтобы выбить российские войска из Мелитополя в Запорожской области.
По информации CNN, американские и западные разведки не считают, что какая-либо из сторон добьется значительных успехов в нынешнем году.
За минувшие сутки армия России совершила 119 обстрелов Херсонской области, выпустив 664 снаряда из минометов, артиллерии, систем залпового огня, танков и беспилотников, сообщил начальник военной администрации области Александр Прокудин. По Херсону российское военные выпустили 30 снарядов.
В ходе обстрелов российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов региона, а также в объект критической инфраструктуры и церковь в Херсонском районе. В результате ударов один человек погиб еще трое, включая ребенка, получили ранения.
Поздно вечером 19 января войска РФ дважды обстреляли из артиллерии Никопольский район Днепропетровской области, рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак.
Российские военные попали по Никополю и одному из сел Марганецкой общины. О разрушениях и повреждениях в результате обстрелов Лысак не сообщил. По его словам, люди не пострадали.
Рано утром 20 января российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области, сообщило Минобороны РФ.
По словам губернатора региона Александра Богомаза, дрон был уничтожен в Клинцовском районе. Пострадавших и разрушений нет.
19 января в Брянской области после атаки украинского беспилотника начался пожар на нефтебазе в городе Клинцы. Украинские СМИ назвали атаку спецоперацией военной разведки Украины.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли один ракетный и 23 авиационных удара, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- В ночь на 20 января российские военные нанесли авиационный удар, применив семь беспилотников типа «Шахед-136/131». Силами и средствами ПВО Украины уничтожены четыре дрона.
- Произошло 103 боевых столкновения. На купянском направлении ВСУ отразили 12 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.
- На лиманском направлении ВСУ отбили 10 атак противника возле Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили четыре атаки противника вблизи Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отбили 14 атак россиян в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ отбили 12 атак противника в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На шахтерском направлении украинские военные отразили атаку россиян южнее Золотой Нивы Донецкой области. На запорожском направлении ВСУ отбили три атаки противника западнее Вербового Запорожской области.
- На херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За сутки войска РФ совершили 10 безуспешных штурмов позиций ВСУ.
- Украинская авиация нанесла удары по району сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили четыре артиллерийских средства противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте! Начинается 696-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.