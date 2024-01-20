Война Шестьсот девяносто шестой день. Онлайн «Медузы»

Суд в России впервые оправдал участника войны в Украине, обвиняемого в убийстве сослуживца

Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес оправдательный приговор в отношении контрактника из Чечни Зайнди Такаева, которого обвиняли в убийстве сослуживца Магомеда Шахбанова в самопровозглашенной ЛНР, сообщила газета «Коммерсант».

Такаева оправдали присяжные, которые единогласно решили, что он невиновен. В дальнейшем судья освободил его из-под стражи и предоставил военному право на реабилитацию. Прокуратура и представители потерпевшего подали жалобу на решение в Южный окружной военный суд.

Такаева обвиняли в убийстве 20-летнего уроженца Дагестана Магомеда Шахбанова, совершенном 6 июня 2022 года во дворе многоэтажного жилого дома в городе Первомайске (город с 2014 года контролирует ЛНР). По версии следствия, Такаев из пистолета выстрелил в голову Шахбанову, когда они выпивали в беседке. Это подтвердили две местные жительницы, которые отдыхали вместе с военными. Молодые женщины заявили, что Такаев выстрелил в Шахбанова с близкого расстояния. При этом другие военнослужащие утверждали, что у Такаева и Шахбанова не было поводов для вражды. Такаев говорил, что по беседке стреляли из соседних кустов.

Как отмечает «Коммерсант», это первый известный оправдательный приговор, вынесенный участнику .