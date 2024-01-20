«Часто это приводит к замораживанию конфликта». Глава офиса Зеленского выступил против того, чтобы войска Украины переходили в оборону

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью Le Figaro, что Украина не рассматривает вариант, что 2024 год станет годом оборонительной войны.

«Оборонительная война невозможна. Переход к обороне часто приводит к замораживанию конфликта. Мы наблюдаем это с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Владимиром Путиным», — сказал Ермак.

На фронте войска жалуются на нехватку людей и ресурсов и говорят, что они больше не в состоянии наступать. Несомненно, это проблема, и нет смысла ее скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых. Многие из них находятся на передовой уже два года. Правительство и Генштаб работают над новым законом о мобилизации, который скоро поступит в парламент. А также над реалистичной военной стратегией. Переходный период все еще продолжается.

Глава офиса Владимира Зеленского добавил, что Россия «одерживает верх в небе», а возможности украинской армии ограничены: «не хватает боеприпасов, ракетных систем дальнего действия и машин разминирования».

«Мы должны своевременно обеспечить наши вооруженные силы всем необходимым для выполнения их работы. Черчилль сказал: „Дайте нам инструменты, и мы сделаем работу“. Мы сделаем эту работу», — заявил Ермак.

Власти США, по данным Bloomberg, выступают за то, чтобы Украина изменила стратегию ведения войны и перешла к обороне. Об этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому на форуме в Давосе.

По информации CNN и NBC News, Белый дом на этой неделе представил конгрессменам мрачный прогноз развития ситуации в Украине без поддержки США (военный пакет на 60 миллиардов долларов заблокирован республиканцами). Если помощь не возобновится, то, по оценке помощников президента Джо Байдена, Украина останется без систем ПВО и артиллерийских боеприпасов. По их мнению, если конгресс не даст разрешение на дополнительную военную помощь Украине, Россия может выиграть войну «в течение нескольких недель — в лучшем случае месяцев», пишет NBC News.

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