Жены мобилизованных пришли в предвыборный штаб Путина. Сотрудница приемной заявила, что на войну забрали тех, кто хотел. А кто не хотел, уехали из страны

Представительницы группы жен мобилизованных «Путь домой» посетили в Москве общественную приемную избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина и потребовали вернуть мобилизованных домой.

Судя по видеозаписям, которые опубликовала Sota, в приемную в сопровождении журналистов пришли две (возможно, три) участницы группы. Одна из них, Мария Андреева, спросила у сотрудников штаба, когда Путин подпишет указ о демобилизации, сообщили «Важные истории». По данным издания, Андреева подписала наказ Путину как кандидату в президенты, в котором рассказала, что у ее дочери без отца наблюдается остановка речевого развития. Штаб принял обращения представительниц группы.

Несколько женщин, вероятно, сотрудницы или посетительницы штаба, вступили в дискуссию с женами мобилизованных. Мария Андреева заявила, что ее муж не хочет находиться в зоне . Одна из сотрудниц в ответ сказала, что мужчины — «воины, уникальные создания божьи», которые «хотят защищать родину». Она добавила: «Кому не нравилось, те же не ходили туда [в военкоматы]. Кто-то уезжал за границу. Может быть он сам захотел?»

Еще одна участница дискуссии, актриса Ольга Бурдавицына заявила Андреевой, что «единственный ваш муж хочет домой», а остальные не хотят. Бурдавицына сравнила СВО с Великой Отечественной войной, которую выиграли «с лопатами и палками». Неясно, работает ли Бурдавицына в приемной предвыборного штаба.

Перед тем, как прийти в штаб, жены мобилизованных провели очередную акцию у Кремля и возложили цветы к Могиле неизвестного солдата. Как сообщает «Осторожно, новости», за женами мобилизованных наблюдали около 10 сотрудников Центра «Э».

Группа жен мобилизованных «Путь домой» в конце ноября выпустила манифест и петицию против бессрочной мобилизации. Текст обращения разместил телеграм-канал «Путь домой», объединяющий родственников мобилизованных. Авторы обращения заявили, что государство отвернулось от тех, кто уехал воевать в рамках мобилизации, и их семей. Саму мобилизацию авторы назвали «страшной ошибкой», от которой «никто не защищен».