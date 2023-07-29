Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки спортсменам из России и Беларуси

Федерация шахмат Украины рекомендовала украинским шахматистам во время международных соревнований воздерживаться от рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменами независимо от того, под каким флагом они выступают.

Украинским шахматистам также посоветовали не фотографироваться с представителями России и Беларуси, избегать общения с ними и в целом «воздержаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины».

Кроме того, украинским шахматистам рекомендовали напоминать мировому сообществу в соцсетях и интервью:

о том, что война продолжается, а многие россияне и белорусы либо поддерживают власти своих стран, «либо молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцев»;

о недопустимости того, что Международную федерацию шахмат возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, которого в Украине назвали «соучастником преступлений России»;

о недопустимости выступления на официальных турнирах шахматистов из России и Беларуси в любом статусе, пока их государства и граждане «осуществляют или поддерживают акты терроризма в Украине».

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан после поединка с россиянкой Анной Смирновой отказалась пожать руку своей сопернице. Из-за этого Харлан была дисквалифицирована, поскольку встреча не считается завершенной, пока соперники не обменяются рукопожатием. Позднее дисквалификацию украинской спортсменки приостановили, а Международная федерация фехтования решила пересмотреть свой регламент проведения поединков.