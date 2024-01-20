Суд на Камчатке отправил в колонию-поселение семерых контрактников, отказавшихся воевать в Украине

35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском назначил до двух с половиной лет колонии-поселения семерым российским контрактникам, которые отказались участвовать в полномасштабном вторжении войск РФ в Украину. Об этом сообщила пресс-служба суда, внимание на это обратила «Медиазона».

Приговоры военнослужащим вынесли с 19 декабря по 12 января. Их признали виновными по делу о неисполнении приказа в период военного конфликта (часть 2.1 статьи 332 УК). Все семеро военных отказались участвовать в войне летом и осенью 2023 года.

Максимальный срок — два с половиной года в колонии-поселении — получил Александр Максимов, приговор которому вынесли 19 декабря. Артему Нештуну суд назначил два года и четыре месяца, Александру Агафонову и Артему Миркину назначили сроки по два года и три месяца, контрактники Михаил Филиппов и Александр Быков получили по два года и два месяца. Военнослужащему Ивану Морщакову назначили два года и один месяц колонии-поселения.

По подсчетам «Медиазоны», за 2023 год в российские военные суды поступило 421 дело по статье о неисполнении приказа (332 УК) и 5024 дела о самовольном оставлении части (статья 337 УК).

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