«Медиазона»: в 2023 году в российские военные суды поступили пять тысяч дел о побеге со службы. Больше никогда не было

За 2023 год в российские военные суды поступило 5024 дела о самовольном оставлении части (статья 337 УК), подсчитала «Медиазона».

В 2022 году, как отмечают журналисты, в суд поступило 1001 дело по этой статье, в 2021 году — 615 дел.

Большинство из поступивших по статье 337 УК РФ дел (5006) касаются побега со службы, совершенного после начала мобилизации в сентябре 2022 года. Максимальное наказание за самовольное оставление части в период мобилизации составляет до пяти лет лишения свободы.

Также в суды поступило 421 дело по статье о неисполнении приказа (332 УК). «Медиазона» отмечает, что это самый мягкий с точки зрения наказания способ избежать отправки на фронт. Такие дела, как пишут журналисты, возбуждают в основном в отдаленных регионах — на Камчатке, в Приморье, в Мурманской и Калининградской областях.

Кроме того, в 2023 году в суды поступило 148 дел по статье о дезертирстве (338 УК). Как отмечает «Медиазона», это в шесть раз больше, чем годом ранее. Статья о дезертирстве, совершенном в период мобилизации, предполагает от пяти до 15 лет лишения свободы.

Военные суды к концу года начали выносить каждый месяц около 500 приговоров по статье о самовольном оставлении части. Значительная часть приговоров по этим делам, как пишет «Медиазона», условные — чтобы военного можно было отправить обратно на фронт.

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