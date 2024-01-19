CNN: западные разведки считают, что война в Украине продлится еще как минимум два года

Представители американской и западных разведок считают, что война в Украине продлится еще как минимум два года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведок.

Некоторые американские и западные чиновники полагают, что боевые действия могут продолжаться еще пять лет.

По этой причине Белый дом хочет добиться выделения финансирования на помощь Украине до того, как истекут полномочия Джо Байдена. В администрации США, руководстве НАТО и Киеве есть понимание, что в случае победы Дональда Трампа поддержка Украины будет сокращена, отмечает CNN.

По мнению американского чиновника, предполагается, что в 2024 году Украина будет работать над укреплением своей оборонной промышленности и восстановлением вооруженных сил в ожидании усиления боевых действий в следующем году.

Американский военный чиновник, который находится в Европе, считает, что через два года Украина предпримет попытку второго крупного контрнаступления, чтобы выбить российские войска из Мелитополя в Запорожской области.

По информации CNN, американские и западные разведки не считают, что какая-либо из сторон добьется значительных успехов в нынешнем году.

Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что российские войска, вероятно, планируют провести широкомасштабное наступление в Украине летом 2024 года. В Киеве считают, что Россия попытается захватить оставшиеся территории четырех регионов Украины, об аннексии которых объявила в сентябре 2022 года, — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Один из западных чиновников в разговоре с FT отметил, что «перспективы оперативного прорыва какой-либо из сторон в 2024 году» невелики.

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