Война Шестьсот девяносто пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 января читайте здесь.
Главные новости:
- В Брянской области после атаки беспилотника загорелась нефтебаза в Клинцах.
- Конгресс США утвердил временное финансирование правительства до марта.
- Украинский министр заявил, что дрон, произведенный в Украине, поразил цель в Петербурге, пролетев 1250 километров.
Украинские киберволонтеры группировки Blackjack совершили успешную хакерскую атаку на российское Федеральное государственное предприятие «Главное военно-строительное управление по спецобъектам», выполняющее строительные подряды для Минобороны РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В ходе атаки хакерам удалось получить 1,2 терабайта данных — техническую документацию о более 500 объектов Минобороны РФ.
«Критически важную информацию о российских военных объектах, которые уже завершены, находятся на этапе строительства/реконструкции или запланированы к возведению, передали Силам безопасности и обороны Украины», — заявили в ГУР.
Похищенные данные удалены с серверов предприятия, что на время парализует строительство новых объектов, добавили в спецслужбе.
Площадь пожара на нефтебазе в городе Клинцы в Брянской области составляет одну тысячу квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В настоящее время горят четыре резервуара с бензином.
Как сообщал губернатор Александр Богомаз, утром 19 января нефтебазу атаковал украинский беспилотник. Российские военные подавили дрон средствами радиоэлектронной борьбы, однако он успел сбросить на резервуары боеприпас.
Для помощи в тушении к нефтебазе приехал пожарный поезд, который привез 120 тонн воды, сообщили в МЖД.
«Мы должны принять во внимание, что Путин однажды нападет на страну НАТО»
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал вероятным распространение российской военной агрессии за пределы Украины.
«Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день — в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что Владимир Путин однажды может напасть на страну НАТО», — сказал он в интервью газете Tagesspiegel (цитата по Deutsche Welle).
По мнению ведомства Писториуса, российское нападение на страны НАТО вероятно «в течение пяти-восьми лет», однако Германия должна быть готова к войне уже сегодня.
Российские войска применили в Украине противокорабельную ракету П-35 весом четыре тонны и длиной десять метров, которую приняли на вооружение еще в 1962 году. Об этом сообщил украинский военный портал Defence Express, публикуя снимки сбитой ракеты.
Дальность П-35 составляет 350 километров, скорость — 2000 километров в час, а масса боевой части ракеты — 1000 килограммов.
Ударить ею могли либо из берегового ракетного комплекса «Редут», либо из подземного «Объект-100», пишет издание. Учитывая то, что это противокорабельная ракета, скорее всего, российские военные нацеливали ее на объекты в южных областях Украины. Это первый известный случай применения П-35 в Украине.
Пожар на нефтебазе в Клинцах засняли пассажиры прибывшего поезда. Губернатор Брянской области заявлял, что пожар начался после атаки беспилотника.
О ситуации в регионах Украины к утру 19 января
- В Днепропетровской области российские войска вечером и ночью наносили артиллерийские обстрелы по Никополю и Марганцу. Погибших и пострадавших нет.
- В Херсонской области за минувшие сутки войска РФ совершили 67 обстрелов, выпустив 413 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и беспилотников. Целью атак стали жилые кварталы населенных пунктов области и объекты критической инфраструктуры. Три человека получили ранения.
- В Николаевской области российская армия нанесла удары артиллерией и дронами по Куцурубской общине. Также зафиксированы обстрелы города Очаков и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
- В Харьковской области под артиллерийские, минометные и авиационные обстрелы РФ попали 20 населенных пунктов. За сутки погибли двое мирных жителей: 53-летний мужчина в поселке Донец Изюмского района и 57-летняя женщина в Купянске.
- В Запорожской области российская армия нанесла 85 ударов по 20 населенным пунктам. Поступило семь сообщений о разрушении жилых домов. Пострадавших нет.
Прокремлевские телеграм-каналы Mash и Shot сообщают, что украинский беспилотник пытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовск.
По их данным, атака произошла накануне ночью. Дрон самолетного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов.
Пострадавших и разрушений не зафиксировано, однако сотрудников завода эвакуировали в целях безопасности.
В 2023 году на заводе дважды — в июне и ноябре — происходили взрывы. В первом случае погибли четыре человека, причиной взрыва назывался человеческий фактор.
Второй взрыв квалифицировали как теракт. В результате взрыва и начавшегося после него пожара было разрушено здание площадью более 300 квадратных метров. Пострадавших не было. В разрушенном здании следователи обнаружили и изъяли фрагменты беспилотника, который, как предполагается, атаковал завод.
- Тамбовский пороховой завод — один из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину предприятие нарастило производство на 34%. С января 2023 года завод входит в состав госкорпорации «Ростех».
В Брянской области после атаки украинского дрона загорелась нефтебаза в Клинцах, сообщает губернатор региона Александр Богомаз утром 19 января.
По утверждению чиновника, российские военные подавили беспилотник самолетного типа средствами радиоэлектронной борьбы, однако «при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы».
К тушению загоревшихся резервуаров привлечены 13 пожарных автоцистерн.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Минобороны РФ ранее кратко отчитались, что около 06:40 мск 19 января уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.
Как отмечает РБК, нефтебаза в Клинцах уже подвергалась атаке беспилотника в мае 2023 года.
Министерство финансов США объявило, что ввело санкции в отношении 17 сухогрузов и нефтеналивных танкеров, ходивших под флагом Либерии, из-за того, что они перевозили российскую нефть в нарушение установленного потолка цен.
Также под санкции попала судоходная компания Hennesea Holdings из ОАЭ, которой, по данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, принадлежат суда, в отношении которых ввели ограничения.
«Сегодняшние действия еще раз демонстрируют, что любой, кто нарушает установленный предел цены [на российскую нефть], столкнется с последствиями. Никто не должен сомневаться в решимости нашей коалиции остановить тех, кто помогает Кремлю», — заявил замминистра финансов США Адевале Адейемо.
Страны «Большой семерки» и Евросоюза в 2022 году ввели потолок цен на российскую нефть — компаниям запретили перевозить и страховать нефть, купленную у России дороже 60 долларов за баррель. К решению стран Запада не присоединились Китай и Индия, куда Россия после введения ограничений перенаправила около 90% экспорта.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании правительства до марта, тем самым предотвратив так называемый шатдаун, сообщает Reuters.
По данным агентства, проект поддержали 314 конгрессменов, «против» проголосовали 108, из них 106 — представители Республиканской партии.
Ранее законопроект одобрил сенат. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.
В середине января издание Politico писало, что лидеры палаты представителей и сената конгресса США согласовали проект временного финансирования правительства, предусматривающий выделение средств одним правительственным структурам до 1 марта, а другим — до 8 марта 2024 года. Чтобы предотвратить шатдаун, конгрессменам необходимо было принять законопроект до 19 января.
Осенью 2023 года конгресс США уже дважды принимал временные бюджеты во избежание остановки работы правительства, поскольку республиканцы и демократы не могут согласовать окончательный бюджет, в том числе из-за споров о расходах на нацбезопасность. Президент Джо Байден запрашивал у конгресса 106 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также укрепление южной границы США. Республиканцы требуют рассмотрения этих вопросов отдельно.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки произошли 127 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных и 81 авиационный удар, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Под авиационные удары попали: Волчанск, Николаевка, Голубовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Богдановка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Работино, Орехов Запорожской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском направлении ВСУ отразили 18 атак противника вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области.
- На лиманском направлении украинскими защитниками отражены 15 атак войск РФ возле Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще восемь атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.
- На бахмутском направлении украинские военные отразили две атаки противника неподалеку от Богдановки Донецкой области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося войскам РФ значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак противника в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.
- На шахтерском направлении украинскими защитниками отбиты четыре атаки противника западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.
- На запорожском направлении ВСУ отразили пять российских атак западнее Вербового и Работино Запорожской области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. За прошедшие сутки войска РФ совершили 11 безуспешных штурмов позиций войск ВСУ.
- В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава и двум пунктам управления противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 695-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.