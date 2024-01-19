Война Шестьсот девяносто пятый день. Онлайн «Медузы»

Украинские киберволонтеры группировки Blackjack совершили успешную хакерскую атаку на российское Федеральное государственное предприятие «Главное военно-строительное управление по спецобъектам», выполняющее строительные подряды для Минобороны РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ходе атаки хакерам удалось получить 1,2 терабайта данных — техническую документацию о более 500 объектов Минобороны РФ.

«Критически важную информацию о российских военных объектах, которые уже завершены, находятся на этапе строительства/реконструкции или запланированы к возведению, передали Силам безопасности и обороны Украины», — заявили в ГУР.

Похищенные данные удалены с серверов предприятия, что на время парализует строительство новых объектов, добавили в спецслужбе.