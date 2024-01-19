Руслана Зинина, который стрелял в военкома, посадили на 19 лет

1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутске приговорил Руслана Зинина к 19 годам лишения свободы, сообщает проект «Зона солидарности», помогающий людям, преследуемым за антивоенные действия.

26-летнего Зинина признали виновным по статьям о террористическом акте и незаконном хранении оружия.

По решению суда первые семь лет срока Зинин должен провести в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.

Прокуратура требовала приговорить Зинина к 20 годам лишения свободы.

Руслан Зинин — водитель лесовоза из Усть-Илимска Иркутской области. В сентябре 2022 года, через несколько дней после начала мобилизации, Зинин открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска и тяжело ранил военного комиссара Александра Елисеева, он попал в реанимацию. Зинин говорил, что пытался не допустить мобилизации младшего брата, которому пришла повестка. Спустя полтора месяца после происшествия военкома выписали из больницы. Первоначально Следственный комитет возбудил в отношении Зинина уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном ношении оружия.

Что произошло в Усть-Илимске

В Иркутской области местный житель открыл стрельбу в военкомате. Военком находится в реанимации

Что произошло в Усть-Илимске

В Иркутской области местный житель открыл стрельбу в военкомате. Военком находится в реанимации