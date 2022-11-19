«Я до последнего момента был свято уверен, что не причиню никому вреда». Житель Иркутской области, открывший стрельбу в военкомате, объяснил мотивы своих действий

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Житель Иркутской области Руслан Зинин, открывший стрельбу в военкомате Усть-Илимска, написал открытое письмо, в котором объяснил мотивы своих действий. Письмо публикуют «Тайга.инфо» и Astra.

По словам Зинина, он пришел в военкомат с уверенностью, что в его силах будет не допустить мобилизации младшего брата, которому накануне пришла повестка. «Я также до последнего момента был свято уверен, что не причиню никому какого-либо вреда. Я категорически против насилия с малых лет, все кто меня близко знают, могут это подтвердить», — подчеркнул Зинин.

Мужчина рассказал, что его «по сей дей мучают кошмары», после того как он увидел посмертные фото своего 18-летнего школьного приятеля, который был призван на срочную службу в ноябре 2021 года и погиб в первые дни войны в Украине. «Представив на миг, что мне когда-либо, не дай Бог, придется увидеть таким своего родного человека, я понял, что не смогу жить дальше, зная, что ничего не предпринял, чтобы этого не допустить и готов был с голыми руками броситься под танк за любого из своих братьев», — отметил Зинин.

По словам мужчины, брат, которому пришла повестка, имел, как и сам Зинин, профессию военного водителя, которая в условиях войны фактически делала его «смертником».

Мой протест семья решительно отвергла, заявив, что альтернативой является тюрьма, они были запуганы. Тогда я понял, что рассчитывать можно только на себя. Все произошло слишком быстро, поэтому я считаю, что не сумел обезопасить себя и людей от непредвиденных обстоятельств. Все произошедшее далее в здании военкомата считаю следствием своих фатальных ошибок и трагическим стечением обстоятельств.

В письме Зинин подчеркнул, что не сталкивался с пытками со стороны силовиков, но отметил, что нуждается в помощи гражданских врачей, так как в СИЗО нет необходимого диагностического оборудования. Он также попросил «донести соболезнования» до раненного им военкома и его родственников.

Зинин открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска 26 сентября, вскоре после начала мобилизации в Иркутской области. В результате инцидента военный комиссар района Александр Елисеев был тяжело ранен и попал в реанимацию, 14 ноября его выписали из больницы. СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном ношении оружия. Зинин находится под арестом.

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