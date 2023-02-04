Бывшего учителя, которого с 2014 года судят за стихи про Украину, задержали по делу о пропаганде терроризма

В Орловской области сотрудники правоохранительных органов задержали поэта и бывшего учителя Александра Бывшева по подозрению в пропаганде терроризма, сообщают «Орловские новости».

Информацию о задержании 50-летнего мужчины в поселке Кромы также подтвердил Следственный комитет, не раскрывая имя задержанного. Тем не менее телеканал «Дождь» указывает, что возраст мужчины из публикации совпадает с возрастом Александра Бывшева. Также известно, что поэт жил именно в этом поселке.

По версии СК, задержанный с февраля по март 2022 года разместил в одной из своих социальных сетей публикацию, «побуждающую к совершению террористической деятельности». В свою очередь «Орловские новости» заявляют, поводом для дела послужили сообщения Бывшева в соцсетях, в том числе стихотворения.

Следственный комитет направил в суд ходатайство о заключении поэта под стражу.

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Александр Бывшев — поэт и бывший школьный учитель. Фигурант шести уголовных дел, пять из которых возбудили из-за его творчества. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, призывах к экстремистской деятельности и воспрепятствовании правосудию.

Так, в 2015 году Бывшева приговорили к 300 часам обязательных работ с запретом на работу педагогом в школе на два года за стихотворение «Украинским патриотам». Тогда же Росфинмониторинг внес поэта в список экстремистов и террористов. В 2018 году ему по этой же статье назначили 330 часов обязательных работ за стихотворение «На независимость Украины».

После начала полномасштабной войны в Украине Бывшева также штрафовали по административной статье о «дискредитации» российской армии. В декабре 2022 года поэта арестовали на семь суток по статье о возбуждении ненависти или вражды. Как сообщает «ОВД-Инфо», основанием для дела послужил пост Бывшева о мобилизованных.

Подробнее об Александре Бывшеве

Орловский учитель пишет стихи про Украину и публикует их в соцсетях. Против него возбудили уже пять уголовных дел

Подробнее об Александре Бывшеве

Орловский учитель пишет стихи про Украину и публикует их в соцсетях. Против него возбудили уже пять уголовных дел