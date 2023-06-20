«Пока мы работали, они начали возвращаться». Глава Минцифры заявил, что программа «обратной релокации» для IТ-специалистов не понадобилась

Глава российского министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что программа «обратной релокации» для IТ-специалистов, которая обсуждалась в 2022 году, не потребовалась — уехавшие из России после начала войны возвращаются сами.

«Хорошая новость — пока мы работали, они [IТ-специалисты] начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра [там] достаточно значимая. Такой, отдельной программы — не потребовалось», — цитирует ТАСС заявление Шадаева на форуме «CNews кейсы».

Шадаев также добавил, что тренд на возвращение уехавших специалистов подтверждают и крупные IТ-компании.

Данные о том, сколько именно IТ-специалистов вернулось в Россию, глава Минцифры пообещал раскрыть в конце июня — начале июля.

В декабре 2022 года глава Минцифры на правительственном часе в Госдуме говорил, что из России после начала войны (и объявления мобилизации) уехали около 100 тысяч IT-специалистов — «примерно 10% от общего числа сотрудников». При этом, заявлял тогда Максут Шадаев 80% из уехавших продолжают работать на российские компании и призывал власти РФ не вводить ограничения на удаленную работу, чтобы IT-специалисты не переходили в зарубежные компании. В апреле 2023 года Шадаев говорил, что не считает отток IТ-специалистов из РФ критичным, отмечая, что часть бывших сотрудников иностранных компаний, ушедших с российского рынка, перешла в российские.

Правительство России после начала полномасштабного вторжения в Украину предлагало сотрудникам IT-компаний налоговые льготы, а также заявляло, что сотрудники младше 27 лет получат отсрочку от призыва в армию.

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