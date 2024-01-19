Международная федерация киберспорта приостановила членство России после жалобы Украины

Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство России. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Соответствующее решение было принято в ответ на жалобу Украины. В жалобе указывалось, что Федерация киберспорта России ведет работу на территории аннексированных украинских регионов, что, по мнению украинской стороны, нарушает положение IESF об уважении суверенитета других стран.

Решение будет действовать до заседания генассамблеи IESF, на котором членство России либо восстановят, либо продлят отстранение «до устранения причин».

Российские киберспортсмены в условиях приостановки членства национальной федерации смогут продолжать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Международная федерация киберспорта проводит чемпионаты мира по различным играм, где каждая команда набирается из участников одной страны. В игровом сообществе эти турниры большой популярностью не пользуются.

Международная федерация киберспорта уже запрещала россиянам выступать под своим флагом в апреле 2022 года. В конце лета 2023 года запрет был снят.