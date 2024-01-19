В Брянской области после атаки украинского беспилотника начался пожар на нефтебазе в городе Клинцы, рассказал глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, дрон самолетного типа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Минобороны РФ. При уничтожении беспилотника «произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы». В российском военном ведомстве подтвердили, что дрон был сбит около 06:40 мск.

По предварительной информации местных властей, пострадавших нет. Пожар пытаются потушить 13 пожарных автоцистерн. Площадь возгорания — тысяча квадратных метров, горят четыре резервуара с бензином, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В соцсетях опубликовали фотографии и видео пожара.

Пожар на нефтебазе в Брянской области после атаки дронов Meduza

Через несколько часов после первой атаки Богомаз заявил, что еще два украинских беспилотника сбили над Погарским и Унечским районами области — примерно в 80 и 45 километрах от Клинцов.

Клинцовская нефтебаза принадлежит компании «Брянскнефтепродукт», которая входит в «Роснефть», обратило внимание издание The Moscow Times. В мае 2023 года губернатор Брянской области уже сообщал об атаке на эту нефтебазу. Тогда были частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.

Источники украинских изданий Hromadske и «Украинской правды» в спецслужбах страны заявили, что удар беспилотника по нефтебазе Клинцах — это очередная спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины на территории России. Они утверждают, что помимо брянской нефтебазы атаке беспилотников подвергся Тамбовский пороховой завод в городе Котовск.

Телеграм-каналы Shot и Mash сообщали, что в ночь на 19 января украинский беспилотник упал на территории Тамбовского порохового завода. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что предприятие работает штатно и принимаются все меры для безопасности жителей региона.

«Путин сконцентрировал больше всего средств РЭБ и ПВО на украинских оккупированных территориях, военные объекты на территории РФ и дальше будут отрабатываться», — сказал источник «Украинской правды». Официально власти Украины атаку не комментировали.

За последние два дня это вторая известная атака украинских беспилотников на нефтебазу в России. В ночь на 18 января целью удара стал Петербургский нефтяной терминал — обломки сбитого дрона нашли на территории предприятия. СМИ писали, что беспилотников могло быть несколько, но Минобороны РФ сообщило, что в Ленинградской области был сбит только один летательный аппарат.

Владелец терминала заявил, что масштабных разрушений удалось избежать. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что «в связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области», никто не пострадал.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что дрон, атаковавший Петербург, пролетел 1250 километров. Он утверждает, что аппарат создали в Украине.