Украинский министр заявил, что дрон, произведенный в Украине, поразил цель в Петербурге, пролетев 1250 километров

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что беспилотник, атаковавший Петербург в ночь на 18 января, был украинского производства. Об этом сообщает украинское издание «Факты».

«Мы способны произвести что-то, что будет стоить от 350 долларов за штуку, и до чего-то, что улетит этой ночью в Санкт-Петербург. Это изготовлено в Украине. Так, этой ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1250 километров этой ночью», — сказал министр в ходе дискуссии Deciding your tomorrow в Давосе.

Министерство обороны РФ сообщило ранее, что в ночь на 18 января средства ПВО перехватили над территорией Ленинградской области беспилотник самолетного типа. Обломки перехваченного дрона обнаружили на территории нефтяного терминала в Петербурге. Один из владельцев нефтяного терминала поблагодарил российских военных «за блестящую работу ПВО». Власти Петербурга и Ленобласти заявили, что никто не пострадал.

Украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что атаку на Петербург организовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Собеседник «РБК-Украина» в спецслужбах утверждает, что украинские военные подтвердили попадания по целям.