Конгресс США утвердил временное финансирование правительства до марта

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании правительства до марта, тем самым предотвратив так называемый , сообщает Reuters.

По данным агентства, проект поддержали 314 конгрессменов, «против» проголосовали 108, из них 106 — представители Республиканской партии.

Ранее законопроект одобрил сенат. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

В середине января издание Politico писало, что лидеры палаты представителей и сената конгресса США согласовали проект временного финансирования правительства, предусматривающий выделение средств одним правительственным структурам до 1 марта, а другим — до 8 марта 2024 года. Чтобы предотвратить шатдаун, конгрессменам необходимо было принять законопроект до 19 января.

Осенью 2023 года конгресс США уже дважды принимал временные бюджеты во избежание остановки работы правительства, поскольку республиканцы и демократы не могут согласовать окончательный бюджет, в том числе из-за споров о расходах на нацбезопасность. Президент Джо Байден запрашивал у конгресса 106 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также укрепление южной границы США. Республиканцы требуют рассмотрения этих вопросов отдельно.