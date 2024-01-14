Politico: в конгрессе США договорились о новом временном бюджете, чтобы избежать остановки работы правительства

Лидеры палаты представителей и сената конгресса США согласовали проект временного финансирования правительства на 2024 год, пишет Politico со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника журналистов, двухступенчатый план предполагает выделение средств одним правительственным структурам до 1 марта, а другим — до 8 марта 2024 года.

Ожидается, что голосование по проекту пройдет в конгрессе на следующей неделе. Чтобы предотвратить так называемый , конгрессменам необходимо принять законопроект до 19 января.

Ранее спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон критиковал и отвергал идею очередного краткосрочного продления финансирования правительства, из-за чего, как писал Bloomberg, Белый дом предупредил несколько ведомств о возможном шатдауне.

Осенью 2023 года конгресс США уже дважды принимал временные бюджеты во избежание остановки работы правительства.

Предполагается, что максимальная планка расходов американского бюджета на 2024 финансовый год будет установлена на уровне 1,66 триллиона долларов. Из них 886 миллиардов долларов пойдут на финансирование обороны, еще 773 миллиарда долларов — на невоенные расходы, пишет Politico.

Республиканцы и демократы не могут согласовать окончательный бюджет, в том числе из-за споров по расходам на нацбезопасность. Президент Джо Байден запрашивал у конгресса 106 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также укрепление южной границы США. Республиканцы требуют рассмотрения этих вопросов отдельно.