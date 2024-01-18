Война Шестьсот девяносто четвертый день. Онлайн «Медузы»

Белгород поделят на секторы для оперативного устранения последствий украинских обстрелов

Об этом объявил вечером 17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам встречи с руководителями крупных строительных компаний города. По словам чиновника, за каждым сектором Белгорода будут закреплены заранее определенные строительные бригады, которые будут заниматься восстановительными работами. Все бригады будут заранее оснащены необходимыми материалами и оборудованием.

Для восстановительных работ разработали единый регламент и их среднюю стоимость. Согласно регламенту, на ликвидацию последствий обстрелов после поступления сигнала отводится 10-12 часов. «В течение суток бригады должны закрыть тепловой контур и произвести замеры кровли, фасада и так далее. Если слишком большой объем работ — усиливаем бригады строителей», — пишет Гладков в своем телеграм-канале.

«Конечно, пусть лучше нам это никогда не пригодится, однако мы должны быть всегда готовы к любым сценариям», — добавил губернатор.