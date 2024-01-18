Война Шестьсот девяносто четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 января читайте здесь.
За минувшие сутки российские воска обстреляли территорию 10 областей Украины, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения, в том числе гранатометов, артиллерии и систем залпового огня, были атакованы 141 населенный пункт и 60 объектов инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Одесса
Муж Дарьи Треповой потребовал от журналиста Романа Попкова сознаться в организации убийства «военкора» Владлена Татарского
Свое обращение к журналисту Дмитрий Рылов опубликовал в соцсети Х.
«Я уверен, что именно вы приложили руку к тому, чтобы Даша пошла на жертву, которую она даже не осознавала. Я знаю, что Даша выполняла некое „тестовое задание“, полученное от вас, и теперь уже очевидно, что никакого тестового задания не планировалось, — пишет Рылов. — Из человека, искренне хотевшего помочь раненным, больным, из человека, который всегда был за правду, из человека, которым всю жизнь движет огромная сила помощи ближнему, который неспособен причинить кому-то вред, из этого человека вы (или приближенные люди) сделали ходячую бомбу, которая должна была умереть, но чудесным образом выжила».
- Дарью Трепову задержали 3 апреля 2023 года — на следующий день после взрыва в петербургском кафе Street Food Bar № 1, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Трепова принесла на «творческий вечер» Татарского и вручила ему статуэтку, начиненную взрывчаткой.
- Следствие обвинило Трепову по статьям о совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. Своей вины она не признала. Роману Попкову заочно предъявлено обвинение в руководстве терактом. Он утверждает, что общался с Треповой только по вопросам журналистики.
- В ходе процесса во 2-м Западном окружном военном суде в Петербурге Дарья Трепова дала показания о том, как познакомилась с Романом Попковым, а затем выполняла поручения от него и его знакомых. По словам Треповой, она думала, что в статуэтке, которую она подарила Татарскому, находится прослушка, а не взрывчатка.
Белгород поделят на секторы для оперативного устранения последствий украинских обстрелов
Об этом объявил вечером 17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам встречи с руководителями крупных строительных компаний города. По словам чиновника, за каждым сектором Белгорода будут закреплены заранее определенные строительные бригады, которые будут заниматься восстановительными работами. Все бригады будут заранее оснащены необходимыми материалами и оборудованием.
Для восстановительных работ разработали единый регламент и их среднюю стоимость. Согласно регламенту, на ликвидацию последствий обстрелов после поступления сигнала отводится 10-12 часов. «В течение суток бригады должны закрыть тепловой контур и произвести замеры кровли, фасада и так далее. Если слишком большой объем работ — усиливаем бригады строителей», — пишет Гладков в своем телеграм-канале.
«Конечно, пусть лучше нам это никогда не пригодится, однако мы должны быть всегда готовы к любым сценариям», — добавил губернатор.
«Украинская правда»: Ленинградскую область атаковали дроны военной разведки Украины
Атака украинских беспилотников в ночь на 18 января по нефтебазе в Ленинградской области — это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины, заявил собеседник «Украинской правды» в спецслужбах.
«Это — операция ГУР с задействованием современных украинских средств. Продолжается сбор данных, есть подтверждение попадания по целям. Отныне военные объекты Питера и Ленинградской области — в зоне досягаемости украинских сил», — сказал источник издания.
На уточняющий вопрос, впервые ли украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область, собеседник «Украинской правды» ответил: «Не впервые, но есть различия, и враг их почувствовал».
- Минобороны РФ объявило, что в ночь на 18 января над Ленинградской областью был сбит беспилотник. Власти России впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину сообщили о сбитом над этим регионом дроне. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что «в связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области», никто не пострадал.
- Телеграм-канал Mash сообщал, что на подлете к Петербургу сбили два беспилотника. «Фонтанка» писала, что дрон был только один, его обломки упали на территории нефтяного терминала.
Мирная жительница погибла при обстреле Купянска. Еще два человека получили ранения
Как сообщил глава военной администрации Харьковской област Олег Синегубов, утром войска РФ нанесли удар по Купянску, попав в многоквартирный жилой дом.
Министр обороны Украины Рустем Умеров, который собирался приехать во Францию 18 января, в последний момент отменил поездку «по соображениям безопасности», сообщает Le Monde.
Как отмечает издание, сегодня глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню собирается объявить о создании «артиллерийской коалиции» для поддержки Украины. Коалиция будет заниматься обеспечением поставок боеприпасов и артиллерийских установок. Ее возглавят Париж и Вашингтон. Умеров примет участие в церемонии по видеосвязи.
В рамках коалиции Франция пообещала «в ближайшие недели» передать Украине шесть самоходных гаубиц Caesar и еще 72 таких гаубицы в течение года.
Телеграм-канал Mash утверждает, что ночью на подлете к Петербургу сбили два беспилотника. По его данным, упавшие дроны нашли на льду Финского залива и на территории морского порта в Кировском районе.
Источники «Фонтанки» не подтверждают информацию о том, что дронов было несколько. Собеседник издания настаивает, что беспилотник был один, а его обломки упали на территории Петербургского нефтяного терминала.
«При этом наши собеседники не могут сказать, что за грохот слышали жители Васильевского острова. В полицию также поступали сообщения от жителей, которые якобы видели БПЛА над Тосненским районом Ленобласти», — пишет издание.
- Минобороны РФ объявило, что в ночь на 18 января над Ленинградской областью был сбит беспилотник. О сбитом над этим регионом дроне власти РФ сообщили впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину.
- Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что «в связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области», никто не пострадал. «Идут следственные мероприятия», — добавил он.
В результате атаки беспилотника вечером 17 января в Сумах разрушено техническое помещение. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, на здание упали обломки сбитого дрона. Произошел пожар, загорелись два грузовика. Спасатели оперативно потушили огонь.
Российские войска в ночь на 18 января атаковали территорию Украины беспилотниками. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в атаке были задействованы 33 дрона типа «Шахед-136/131». Украинские военные заявили, что 22 беспилотника удалось сбить.
В результате обстрела села Терезовка Шебекинского городского округа повреждены два дома и один автомобиль. Как рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в домах выбиты окна, посечены фасады и пробита крыша гаража. Пострадавших нет. Гладков обвинил в обстреле ВСУ.
В феврале 2022 года внутренняя украинская политика встала на паузу из-за полномасштабного российского вторжения. Однако примерно год спустя ситуация на фронте стабилизировалась — и политика вернулась. Популярность Владимира Зеленского, рейтинг которого в начале войны бил все рекорды, падает. А некоторые члены его команды превратились в жестких критиков президента, — они утверждают, что во время войны Зеленский узурпировал власть. Рассылка Kit рассказывает о новых центрах политической силы в Украине и том, к чему может привести борьба между ними.
Встреча Украина — НАТО в Брюсселе прошла без участия главкома ВСУ Залужного
17 января в Брюсселе прошло первое заседание Совета НАТО — Украина в военном формате, сообщила миссия страны при альянсе. Отмечается, что встреча прошла на уровне начальников оборонных ведомств, но Украину представлял генерал-майор Сергей Салкуцан.
«Он проинформировал о текущей ситуации на поле боя, отметил первоочередные потребности Вооруженных Сил Украины, призвал к увеличению поставок вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов», — говорится в сообщении.
Как отмечает «Украинская правда», ранее планировалось, что к встрече по видеосвязи присоединится главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По данным издания, во время заседания совета Залужный участвовал в ставке верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.
- Западные СМИ со ссылкой на источники в последние недели 2023 года много писали о трениях между Залужным и Зеленским. Это началось после того, как в начале ноября в журнале The Economist вышло интервью с Залужным, в котором он, в частности, заявил, что война «зашла в тупик». Зеленский тогда отвечал, что не считает ситуацию на фронте «патовой». Позже Зеленский говорил, что у него «рабочие отношения» с Залужным.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное на 6:00
- За минувшие сутки войска РФ нанесли девять ракетных и 128 авиационных ударов, совершили 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 78 боевых столкновений. На купянском направлении ВСУ отразили шесть атак противника возле Синьковки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отбили 13 атак россиян в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще пять атак вблизи Макеевки и Белогоровки Луганской области.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили восемь атак противника у Григоровки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отбили 13 атак противника в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 10 атак.
- На шахтерском направлении ВСУ отразили атаку противника севернее Новодонецкого Донецкой области. На запорожском направлении войска РФ наступательных (штурмовых) действий не вели.
- На херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За сутки противник совершил шесть безуспешных штурмов позиций войск Украины.
- Украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, по пункту управления и по пяти зенитно-ракетным комплексам противника. ПВО Украины уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два пункта управления, район сосредоточения личного состава, три радиолокационных станции, два средства ПВО, две артиллерийские установки и два склада боеприпасов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Вечером 17 января обломки российских беспилотников упали на территорию фермы в Павлоградском районе Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.
На месте падения обломков произошел пожар. Одна постройка сгорела, у еще двух повреждены крыши.
Кроме того, накануне вечером войска РФ обстреляли из артиллерии Мировскую общину Никопольского района. Люди не пострадали.
«По уточненной информации, из-за вчерашних атак на район там также повреждены четыре частных дома. Одно хозяйственное сооружение разрушено, два — повреждены», — рассказал Лысак.
В результате атаки беспилотника никто не пострадал, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. «Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — добавил он.
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Командование Воздушных силы ВСУ предупредило о взлете российского истребителя МиГ31К.
Обновление. Примерно через 25 минут уведомление о воздушной тревоги было отменено.
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что войска РФ нанесли два удара по городу Чугуев вечером 17 января. Один из снарядов попал в здание учебного заведения.
В результате обстрела погибла 62-летняя женщина, работавшая оператором котельной. Ранения получили 63-летний мужчина и 45-летняя женщина. Их госпитализировали. Еще одной 82-летней пострадавшей оказали помощь на месте.
Тип вооружения устанавливается, которым российские военные нанесли удар, устанавливается. Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ходе ночной атаки войска РФ запустили две ракеты С-300 по Харьковской области.
Ночью ВСУ сбили 22 из 33 беспилотников, запущенных по Украине
Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 января войска РФ атаковали территорию Украины 33 беспилотниками типа «Шахед» из Краснодарского края и Курской области. Основные направления атаки — юг и север Украины.
Системы ПВО работали в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях. ВСУ, как утверждается, сбили 22 дрона. Еще несколько беспилотников не достигли своих целей.
Российские военные также запустили две ракеты С-300 из Белгородской области по Харьковской области. О том, что ракеты были сбиты, не сообщается.
Силы обороны юга Украины уточнили, что во время ночной атаки основная боевая работа пришлась на Николаевскую область. Над территорией региона сбили восемь беспилотников, еще один — в Херсонской области.
В Николаевской области обломки дронов разрушили ангар сельхозпредприятия. Люди не пострадали. В Херсоне российские войска попали по жилым кварталам, повреждены многоэтажные дома, ранена мирная жительница. В Бериславском районе зафиксировано попадание по агропредприятию. Люди не пострадали.
Минобороны РФ сообщило о сбитых в Московской и Ленинградской областях дронах. Глава Белгородской области заявил о 10 ракетах, уничтоженных силами ПВО
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 18 января сбили в Белгородской области десять ракет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки пострадала мирная жительница. В селе Мясоедово повреждены два дома: в одном выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения.
В свою очередь Минобороны РФ объявило, что около 1:30 мск силы ПВО сбили один беспилотник в Подмосковье, еще один дрон «был перехвачен» в Ленинградской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник сбили в городском округе Подольск. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Власти Ленинградской области информацию о последствиях атаки пока не сообщали.
Shot пишет, что обломки беспилотника обнаружили на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал». По данным телеграм-канала, инфраструктура порта не получила повреждений, никто не пострадал. «Фонтанка» пишет, что беспилотник перехватили над Финским заливом.
Вечером 17 января в Минобороны заявили, что силы ПВО уничтожили две ракеты комплекса «Точка-У» и перехватили три БПЛА над территорией Брянской области. По данным губернатора области Александра Богомаза, в результате атаки никто не пострадал. Повреждения получил один жилой дом, а на территории промышленного предприятия в одном из зданий было частично повреждено остекление, добавил Богомаз.
Здравствуйте! Начинается 694-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.