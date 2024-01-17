Politico сообщило, что китайский премьер отказался встречаться с Зеленским в Давосе. Украинский президент ответил, что не планировал эту встречу

Пекин отклонил предложение Киева о встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьером Госсовета КНР Ли Цянем в Давосе, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

До начала швейцарского форума глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял о важности присоединения Китая к переговорам по «формуле мира», предложенной Киевом, и намекал, что у Зеленского будет возможность для такой встречи.

Однако, утверждают анонимные высокопоставленные источники издания в американской администрации, китайская сторона намеренно отказалась от каких-либо встреч после того, как Россия призвала ее прекратить дипломатические контакты с Украиной.

Как отмечает Politico, это решение может свидетельствовать о том, что Китай не намерен добиваться прекращения войны в Украине, а вместо этого встал на сторону России, поставляя Москве материалы военного назначения.

Президент Украины на итоговой пресс-конференции в Давосе заявил, что не планировал встречаться на форуме с премьером Китая Ли Цяном, так как тот не является лидером страны.

«Есть премьер Китая — тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения… Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — сказал Зеленский.

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