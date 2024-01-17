Война Шестьсот девяносто третий день. Онлайн «Медузы»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что процедуру вступления Украины в НАТО следует начать до завершения войны с Россией, сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дуда подчеркнул, что Украина «должна стремиться к полноправному членству в НАТО».

«Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит процесс обсуждения этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса. Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины», — сказал Дуда.

Он также добавил, что будущее членство Украины очень важно для всего НАТО и безопасности Польши.