Война Шестьсот девяносто третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 января читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Пострадали 17 человек, один погиб.
- Эммануэль Макрон сообщил, что посетит Украину в феврале для подписания соглашения о гарантиях безопасности.
- Власти Германии объявили, что выделят на военную помощь Украине в 2024 году более семи миллиардов евро.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что процедуру вступления Украины в НАТО следует начать до завершения войны с Россией, сообщает пресс-служба президента.
В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дуда подчеркнул, что Украина «должна стремиться к полноправному членству в НАТО».
«Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит процесс обсуждения этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса. Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины», — сказал Дуда.
Он также добавил, что будущее членство Украины очень важно для всего НАТО и безопасности Польши.
Politico: Власти Евросоюза уверены, что согласуют выделение помощи Украине в течение «пары недель»
В Евросоюзе уверены, что согласуют четырехлетний план финансирования Украины на сумму в 50 миллиардов евро в течение «пары недель», поскольку Венгрия готова к компромиссу, пишет Politico со ссылкой на источники в ЕС.
Издание напоминает, что в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал долгосрочный план финансирования Украины, в результате чего европейские чиновники начали искать способ обойти вето. В частности, они рассматривают вариант лишения Венгрии права голоса.
Тем не менее стороны продолжали переговоры, в рамках которых может быть достигнут компромисс. Что именно ЕС предложит Венгрии для одобрения выделения помощи Украине, пока неясно.
«Весьма маловероятно, что страны ЕС примут решение, которое даст Венгрии возможность постоянно шантажировать [ЕС]», — подчеркнул один из европейских дипломатов. Тем не менее источники издания уверены, что любой окончательный компромисс должен будет включать в себя некоторые уступки Венгрии — достаточные, чтобы позволить Орбану заявить о своей победе.
В частности, европейские чиновники рассматривают вариант с пересмотром финансирования в 2025 году. В то же время предложение Венгрии, согласно которому помощь должна была пересматриваться каждый год, по словам собеседников издания, большинство стран ЕС отвергли.
- 16 января Виктор Орбан на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо очередной раз выступил против четырехлетнего плана помощи Украине. В частности, он заявил, что помощь Украине «не должна вредить бюджету ЕС». В то же время Фицо заявил, что Словакия поддерживает Венгрию в этом вопросе, а его правительство не поддержит никаких мер, ограничивающих права Венгрии в ЕС.
Банки в Турции начали отказываться работать с Россией
Турецкие банки повсеместно стали отказываться от работы с российскими банками, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.
Турецкие банки, пишет издание, разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями, а также приостановили обработку платежей без формального закрытия договоров. Один из источников газеты отметил, что банки Турции сделали исключение для дочерних иностранных банков в России.
Ситуация, по словам собеседников «Коммерсанта», усложнилась летом 2023 года и резко обострилась после того, как 22 декабря президент США Джо Байден издал указ о вторичных санкциях против зарубежных компаний, помогающих России в войне в Украине. Указ позволяет властям США отключать иностранные банки от американской финансовой системы за нарушение санкций против РФ.
По словам президента таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской, «банки в Турции взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну». Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев сообщил, что «не проходит даже оплата услуг», а среди турецких банков «только один пропускает платежи в качестве корреспондента».
Источник ТАСС в банковской сфере Турции заявил 16 января, что турецкие банки находятся «в режиме ожидания» из-за указа Байдена, поскольку в документе использовали широкие формулировки, требующие дополнительных разъяснений.
- Китайские государственные банки также ограничивают работу с клиентами из России из-за указа Джо Байдена о вторичных санкциях, сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, по меньшей мере два банка КНР решили пересмотреть свой российский бизнес, разорвать связи с клиентами, попавшими под санкции, а также прекратить оказывать любые финансовые услуги российской военной промышленности. В Кремле в ответ на публикацию Bloomberg заявили, что Россия продолжает развивать двусторонние отношения с Китаем.
Германия выделит на военную помощь Украине в 2024 году более семи миллиардов евро, пишет пресс-служба правительства ФРГ.
О соответствующем решении немецкие власти сообщили по итогам телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом.
В пресс-службе правительства отметили, что разговор был посвящен поддержке Украины и ситуации на Ближнем Востоке. В ходе разговора лидеры стран согласились, что Украине необходимо продолжать оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку.
В свою очередь Deutsche Welle отмечает, что Германия решила увеличить свою помощь Украине почти вдвое, поскольку ранее на эти цели планировалось выделить четыре миллиарда евро.
В результате российского удара по Харькову погиб один человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской областной полиции Владимира Тимошко.
В свою очередь глава областной администрации Олег Синегубов уточнил, что 16 из 17 пострадавших — женщины в возрасте от 38 до 90 лет. Также пострадал 31-летний мужчина. Госпитализация потребовалась 13 пострадавшим, двое —находятся в тяжелом состоянии.
Также Синегубов добавил, что ракетный удар по Харькову был нанесен из ЗРК С-300 со стороны Белгородской области. В Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей.
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал свой визит в Украину для подписания соглашения о гарантиях безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину в феврале, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности, сообщает Le Monde.
Президент также сообщил, что в ближайшее время Франция передаст Украине около 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP, несколько сотен авиабомб и самоходные артиллерийские установки Caesar.
«Я сам поеду на Украину в феврале. Я объявлю о финализации этих текстов. Начнутся поставки снарядов, о которых я говорю», — добавил Макрон.
- 12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО. В частности, этот договор предусматривает, что в случае нового нападения на Украину Великобритания будет оказывать Киеву «быструю и непрерывную» помощь в области обороны.
- Перед этим власти Великобритании объявили, что выделят Украине 2,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи в 2024 финансовом году.
За минувшие сутки российские войска 75 раз обстреливали территорию Херсонской области, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
По его данным, войска РФ выпустили по региону 351 снаряд из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков. Также российские военные атаковали Херсонскую область беспилотниками.
В результате этих ударов по региону пострадали не менее трех местных жителей, сообщил Прокудин.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За сутки произошло 98 боевых столкновений.
- Российские войска нанесли четыре ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
- На лиманском направлении ВСУ отразили 11 атак в районах Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, а также севернее Григоровки и Веселого Донецкой области.
- На бахмутском направлении украинские военные отбили девять атак в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отразили 20 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении украинские военные отбили 17 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На запорожском направлении ВСУ отразили одну атаку в районе Вербового Запорожской области.
- На херсонском направлении украинские военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра, за сутки они отразили шесть атак.
- Украинская авиация нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления и два склада боеприпасов.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Минобороны РФ заявило, что ночью ВСУ атаковали Белгородскую область ракетами и беспилотниками
В ночь на 17 января российские силы ПВО сбили в Белгородской области семь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и четыре беспилотника, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве утверждают, что ракеты и дроны были сбиты дежурными средствами ПВО в районе 2:40. О последствиях атаки не сообщается.
Позднее в Минобороны заявили, что в Белгородской были уничтожены четыре реактивных снаряда РСЗО RM-70 «Вампир» и перехвачены два беспилотника.
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки никто не пострадал. По его данным, в Белгородском районе было повреждено остекление в нескольких жилых домах, загорелась хозяйственная постройка, а также в одном из поселков произошло отключение электричества.
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову и атаковали дронами Одессу
Российские военные поздно вечером 16 января нанесли ракетный удар по центру Харькова. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что по городу были выпущены две ракеты, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300.
По данным на утро 17 января, в Харькове в результате обстрела пострадали 19 человек, написал мэр города Игорь Терехов. По его словам, были повреждены как минимум десять жилых домов. Терехов также подчеркнул, что удар по центру города «носил исключительно террористический характер».
Спустя несколько часов после ракетного удара по Харькову российские войска атаковали дронами Одессу. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в атаке были задействованы 20 дронов, 19 из которых украинским военным удалось сбить. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о трех пострадавших. В результате атаки, по его данным, был поврежден жилой дом, 130 жителям которого пришлось эвакуироваться.
- Российские войска регулярно бьют ракетами по Харькову и атакуют Одессу ударными дронами. Так, в результате российского ракетного удара, нанесенного по Харькову 10 января, были ранены 13 человек, в том числе турецкие журналисты.
Здравствуйте! Начинается 693-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.