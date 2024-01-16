Война Шестьсот девяносто второй день. Онлайн «Медузы»

Белый дом хочет, чтобы Украина изменила стратегию борьбы с Россией и перешла от наступления к обороне

Об этом пишет колумнист Bloomberg Андреас Клут. По его словам, соответствующее послание советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан передаст президенту Украины Владимиру Зеленскому в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По мнению Клута, Зеленский понимает, почему это имеет смысл, но ему «не понравится» говорить об этом публично. Колумнист Bloomberg считает, что президент Украины должен сказать Салливану, что Украина может хорошо обороняться, если США и их союзники предоставят вооружения и боеприпасы.

До 2023 года США, Великобритания, Евросоюз и другие западные союзники поддерживали Украину, но «их энтузиазм ослабевает», пишет Клут. Он отметил, что в США и ЕС «застряла» помощь Украине на 110 миллиардов долларов.