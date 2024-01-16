Война Шестьсот девяносто второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 15 января — здесь.
Белый дом хочет, чтобы Украина изменила стратегию борьбы с Россией и перешла от наступления к обороне
Об этом пишет колумнист Bloomberg Андреас Клут. По его словам, соответствующее послание советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан передаст президенту Украины Владимиру Зеленскому в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
По мнению Клута, Зеленский понимает, почему это имеет смысл, но ему «не понравится» говорить об этом публично. Колумнист Bloomberg считает, что президент Украины должен сказать Салливану, что Украина может хорошо обороняться, если США и их союзники предоставят вооружения и боеприпасы.
До 2023 года США, Великобритания, Евросоюз и другие западные союзники поддерживали Украину, но «их энтузиазм ослабевает», пишет Клут. Он отметил, что в США и ЕС «застряла» помощь Украине на 110 миллиардов долларов.
Последствия атаки дронов на Воронеж
Власти регионов Украины рассказали о последствиях российских атак в минувшие сутки.
- В Херсонской области российские военные атаковали жилые кварталы населенных пунктов области, гуманитарный штаб и пункт несокрушимости в Бериславском районе, а также административное здание в Херсоне. Два человека получили ранения.
- В Запорожской области в результате атаки БПЛА по Запорожью ранения получила 32-летняя женщина. Разрушены 25 жилых домов и объектов инфраструктуры.
- В Харьковской области российские военные нанесли авиаудар по селу Веселое под Харьковом, повреждено здание школы, разрушено здание клуба. В результате обстрела города Волчанска повреждено административное здание компании телекоммуникационных услуг. О пострадавших не сообщается.
В продолжение темы. Как утверждает телеграм-канал Astra, российские военные сбили два беспилотника над военным аэродромом «Балтимор» в Воронеже в ночь на 16 января. По предварительной информации, повреждений нет.
Военный аэродром «Балтимор» расположен в Советском районе Воронежа, где дрон упал на 10-этажный дом.
По данным украинских источников, аэродром используют для нанесения ударов по Украине.
Нововоронежская атомная электростанция, расположенная в 45 километрах от Воронежа, работает в штатном режиме после атаки украинских беспилотников, сообщается в в телеграм-канале АЭС.
«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет», — заявили на станции.
Воронеж, 16 января 2024 года
В результате атаки беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир в трех 10-этажных домов на улице Тепличной, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Кроме того, в четырех домах на улице Острогожской выбило окна.
Российские инвесторы оценили свои убытки от остановки торгов на Московской бирже в первый день полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, в 140 миллионов рублей, сообщает РБК.
Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск инвесторов к Центробанку РФ, который принял решение об остановке торгов. О споре стало известно в октябре 2023 года, но сумма претензий до сих пор не раскрывалась. В своем иске инвесторы просят признать предписание ЦБ об остановке торгов недействительным.
Озвученная сумма не является окончательной, подсчитаны убытки только шести частных инвесторов, которые присоединились к иску, уточнил в комментарии РБК представитель заявителей. По его словам, оценка убытков продолжается.
На линии фронта в районе Бахмута, Донецкая область
Западу все тяжелее выделять деньги для Украины. Так почему он не отдаст ей замороженные российские миллиарды? Или именно это вот-вот и случится?
Кажется, западные союзники Украины как никогда близки к тому, чтобы передать часть замороженных ими российских активов в пользу Киева. Согласовать эту передачу у них не выходит с 2022 года. В чем причина? И получится ли у них на этот раз?
В подкасте «Что случилось» говорим об этом с Александром Коляндром. Он работал финансовым журналистом в Би-би-си и The Wall Street Journal, а также аналитиком в банке Credit Suisse.
Этот же выпуск можно послушать на подкаст-платформах и в ютьюб-канале «Подкасты Медузы»
В Воронеже обломки беспилотника попали в жилой дом. Пострадал ребенок
В ночь на 16 января российские средства ПВО сбили над территорией Воронежской области восемь украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ. Кроме того, в ведомстве заявили, что еще четыре беспилотника сбиты в Белгородской области.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, во время атаки обломки одного из беспилотников попали в квартиру на улице Тепличной, в результате чего пострадал ребенок. «У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», — написал Гусев.
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки дронов.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли один ракетный и 68 авиационных ударов, совершили 78 обстрелов из РСЗО.
- Авиационным ударам подверглись: Веселое, Берестовое Харьковской области; Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполовка, Богдановка, Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Новодариевка Запорожской области; Змиевка, Новоберислав, Берислав Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки в районе населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Белогоровка Луганской области и в Серебрянском лесничестве. Также отражены атаки в Донецкой области в районе населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское, Григорьевка, Верхнекаменское, Веселое, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельско, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка. Кроме того, ВСУ отразили атаки западнее Вербового и Работино в Запорожской области, а также на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по 22 районам сосредоточения армии РФ, подразделения ракетных войск — по трем таким районам.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. В этой трансляции мы будем следить за событиями полномасштабной войны в Украине, которая продолжается уже 692 дня.