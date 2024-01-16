«Я очень испугалась и спросила: „Это же не так, как с Дарьей Дугиной?“» Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве «военкора» Владлена Татарского, дала показания в суде

Дарья Трепова во время судебного заседания в Петербурге, 15 ноября 2023 года Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

2-й Западный окружной военный суд продолжает рассматривать в Санкт-Петербурге уголовное дело об убийстве «военкора» Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Татарский погиб 2 апреля 2023 года при взрыве на «творческом вечере» в петербургском кафе Street Food Bar № 1. Следствие назвало произошедшее терактом. В его совершении 26-летнюю Дарью Трепову, которая принесла на встречу с «военкором» статуэтку, начиненную взрывчаткой. 16 января показания в суде давала сама Трепова. Она рассказала о том, как встретилась с Татарским, как познакомилась с журналистом Романом Попковым (его заочно обвиняют в руководстве терактом) и какие указания получала от человека с ником Гештальт. За ходом процесса следит «Медиазона». «Медуза» пересказывает, как прошло заседание 16 января. О предыдущих заседаниях читайте здесь и здесь.

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По словам Треповой, в конце 2021 года она подписалась на Попкова в твиттере, а тот подписался на нее в ответ после начала . В марте 2022 года она сама написала журналисту, так как не поддерживала войну и «очень сочувствовала украинцам». Трепова спрашивала, нет ли возможности поехать в Украину в качестве журналиста, и отмечала, что у нее есть медицинское образование. Попков ответил, что попасть в Украину сложно, но обещал подумать. Через полгода он сказал Треповой, что готов ей помочь.

Журналист попросил Трепову сходить на встречу движения «Кибер фронт Z» (оно же затем выступит организатором встречи с Татарским, на которой тот погибнет — прим. «Медузы»). Она решила, что Попков хочет узнать, что происходит «в патриотической среде», сама она посчитала, что может быть «таким вот тайным агентом». Позже Попков поручил Треповой купить анонимные сим-карты, а также забрать в СДЭК книгу Владлена Татарского. Тогда же журналист прислал ей контакты человека, у которого был ник «Гештальт». Он попросил Трепову сфотографировать книжку.

Трепова рассказала, что Попков и Гештальт возмещали ей некоторые затраты. В частности, за купленные сим-карты. Кроме того, после того, как она забрала и сфотографировала книгу Татарского, ей перевели на биткойн-кошелек 17 тысяч рублей. По словам обвиняемой, в какой-то момент Попков спросил, не хочет ли она заняться журналистикой. Он прислал ей статью основателя НБП Эдуарда Лимонова и предложил написать свой текст. Попков, по словам Треповой, также предложил ей приехать в Москву, чтобы забрать некую посылку. Гештальт сказал, что в посылке статуэтка.

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Встреча с Татарским

По словам Треповой, вскоре Гештальт заявил, что она должна встретиться с Татарским под именем художницы Анастасии Криулиной, которая вела телеграм-канал «Осколки святых чудес».

Когда я продолжила распрашивать Гештальта о посылке — он говорил, что получив ее, я смогу уехать — он сказал, что они хотят пообщаться с Татарским от имени девочки-художницы, поддерживающей СВО, и его фанатки, что им понадобится моя помощь, что за конкретным аккаунтом стоит реальный человек. И что эта статуэтка — это работа вот этой художницы.

Через QR-код, который прислал Гештальт, Трепова вошла в аккаунт Криулиной. По словам обвиняемой, Гештальт прислал ей «очень подробную легенду Анастасии Криулиной». Затем, утверждает Трепова, Гештальт предложил ей съездить 10-12 февраля 2023 года в Омск и сходить на лекцию Татарского, представившись Анастасией. На лекции Дарья сидела на заднем ряду, вокруг было много мужчин в военной форме. Она задавала «военкору» вопросы, представляясь Настей, а также сфотографировалась с ним.

«Татарский говорил, что общается с Минобороны и немного критиковал их действия, пытался скорректировать их решения. Я тогда подумала, что Гештальт и Попков именно поэтому хотят с ним познакомиться», — сказала Трепова.

После поездки в Омск Трепова не захотела возвращаться домой в Петербург и осталась в Москве. В честь дня рождения Попков прислал ей 10 тысяч рублей, рассказала она. 18 февраля она вернулась в Петербург и начала готовиться к переезду в Украину, который ей обещали Попков и Гештальт. На переезд ей прислали около тысячи долларов. При этом, как утверждает обвиняемая, Гештальт предложил ей еще раз встретиться с Татарским, так как он мог ее не запомнить. После этого Трепова снова поехала в Москву, чтобы забрать задержавшуюся посылку со статуэткой. Гештальт прислал ей QR-код для получения денег через банкомат без карты — больше 50 тысяч рублей. На них она сняла квартиру в Москве.

По словам Дарьи, 8 марта ей сообщили, что посылка пришла, но ее надо забрать не в СДЭК, а принять дома. Тогда же Гештальт сказал ей, что статуэтка представляет собой бюст Татарского.

Я очень испугалась и спросила у Гештальта: «Это же не так, как с ?» Он ответил, что нет, там только прослушка и трекер. И я поверила. И поскольку они говорили, что нужно наладить связь с Татарским, мне показалось это объяснение логичным, тем более, если посылка шла из-за границы, а через границу невозможно перевезти бомбу. Но я все равно переживала, говорила, что меня из-за них посадят, они меня успокаивали, что через полгода я буду сидеть с ними и смеяться над лицом Татарского, который обнаружит в развалившейся статуэтке микрофон. Я еще не поняла, почему она должна развалиться. В общем, они сказали, что не отдадут меня в тюрьму, и чтобы я не переживала.

По словам Треповой, она поверила в объяснения про прослушку и микрофон, поскольку отношения с Гештальтом и Попковым у нее были нормальные и она не думала, что ее «могут вот так подставить». Девушка решила, что «будет полезно» узнать «какие-то слухи» с помощью прослушки Татарского.

Дальше, рассказала Трепова, Гештальт зарегистрировал ее на встречу с Татарским, которая проходила 28 февраля в Российском новом университете в Москве. Она предлагала вручить «военкору» статуэтку на этом мероприятии, но Гештальт заявил, что это надо сделать на лекции Татарского в Петербурге. На встрече в Москве Дарья снова пообщалась с «военкором».

30 марта Трепова поехала в Петербург. Обычно она добиралась до города на поезде, но в этот раз по требованию Гештальта поехала на попутке через приложение BlaBlaCar — якобы для сохранности бюста.

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День взрыва

Утром 2 апреля Трепова позавтракала со своей подругой Юлией Жабревой. Накануне Гештальт предложил ей установить приложение, с помощью которого он сможет отслеживать ее геолокацию. Встреча с Татарским заканчивалась в 19:00, на 23:30 у Треповой был билет на самолет, который ей купили (вероятно, Генштальт — прим. «Медузы»). Подруге Трепова сказала, что улетает в Баку, хотя не проверяла билет — именно этот город ей назвал Гештальт.

На лекцию Татарского Трепова взяла запасной телефон, который купила некоторое время назад по требованию Гештальта. «На входе [в кафе, где проходила встреча] сотрудник меня спрашивал, что это у меня с собой, я сказала, что это подарок Татарскому, он спросил не взорвется ли она, я сказала, что нет, можем ее потрясти. <…> Сотрудник посмотрел — и оставил ее у себя, сказал, что принесут потом», — рассказала Трепова.

По словам Дарьи, она села на заднем ряду, а во время лекции ей постоянно писал Гештальт, напоминая не представляться своим настоящим именем. В итоге Трепова заблокировала телефон. Она задала Татарскому вопрос и сказала, что хочет вручить подарок «военкору». Тот вспомнил, что видел ее на других лекциях и что ее зовут Настя. Она ответила, что его подарок унесли в подсобку сотрудники кафе, после чего Татарский, по ее словам, попросил принести его. В итоге Дарья прошла к сцене вместе с сотрудником, который вынес статуэтку. Она села в кресло в полутора метрах от «военкора». Тот сам предложил ей сесть рядом, а потом стал распаковывать подарок. Он продолжал отвечать на вопросы зрителей и в какой-то момент встал между Дарьей и бюстом.

И тут произошел хлопок, вспышка, погас свет, и мне показалось, что источник этого находился в передних рядах, я подумала, может это проводка загорелась, но потом я поняла, что это бомба, и подумала, что в день, когда я принесла прослушку, кто-то принес бомбу. <…> Когда я пришла в себя, увидела, что в кафе уже почти никого нет, увидела лежащего Владлена, подошла, думала ему помочь, но увидела что он уже, скорее всего, погиб. Там валялся кусок цемента, я ходила по залу и направилась к выходу, там были люди у выхода. И кто-то сказал, что надо скорую вызвать, и я тут вспомнила про свой телефон, который я перед вручением статуэтки оставила на столе.

После взрыва

Трепова утверждает, что позвонила Гештальту, который «был уже не так доброжелателен как обычно». Она ругалась на него, говорила, что «там люди пострадали» и что это сделали они, и она к этому причастна. В ответ, по ее словам, Гештальт предложил Дарье «заткнуться» и сказал, что «у него родители на Донбассе погибли». В тот момент Трепова решила, что сейчас все узнают, что взрыв произошел из-за статуэтки и «там на месте прямо линчуют» ее. Поэтому она «струсила и не стала помогать пострадавшим». Девушка поехала домой и стала собирать вещи.

Гештальт вызвал Треповой такси, но, по ее словам, таксист привез ее в «какое-то странное место». Гештальт сказал, что вызовет оттуда такси в аэропорт, но Дарья была против, так как считала, что там ее точно задержат. В итоге она написала мужу и спросила, у кого можно переночевать. Тот дал ей контакт своего знакомого . Трепова утверждает, что не хотела оставаться в квартире Касинцева, чтобы «не подставлять его».

Касинцев вскоре стал расспрашивать Трепову, не причастна ли она ко взрыву в кафе. Утром к двери квартиры пришли какие-то люди, которые спрашивали у Касинцева, один ли он живет в квартире. Он ответил утвердительно. После этого люди ушли. По словам Треповой, Касинцев несколько раз предлагал ей сдаться, но она отказывалась.

«Я ему [Касинцеву] сказала: „Собирай рюкзачок и уходи“. Он собрался и вышел, а потом вернулся с сотрудниками. Они пришли и спросили мои документы, и я им сказала сразу, что с ними поеду, и меня задержали», — рассказала Трепова.