Брюссель проверит, сколько страны ЕС поставляют оружия Украине. Ранее канцлер Германии назвал недостаточной помощь Киеву со стороны некоторых союзников
Европейская служба внешних связей (EEAS), которую возглавляет Жозеп Боррель, проводит аудит военной помощи стран-членов ЕС Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех европейских дипломатов.
Дипломатическая служба ЕС планирует представить свои выводы перед саммитом лидеров Евросоюза, который пройдет 1 февраля.
По словам одного из собеседников FT, аудит будет опираться на материалы, предоставленные государствами-членами в ответ на запросы EEAS. При этом, как отметил дипломат, некоторые страны уже высказали нежелание предоставлять полные данные.
Решение о проведении аудита последовало после заявления канцлера Германии Олафа Шольца, который потребовал сравнить военные поставки европейских стран Киеву. Он назвал слишком маленькими те объемы поставок оружия Украине, которые большинство стран-членов Евросоюза запланировали на этот год. Он призвал союзников увеличить помощь Украине и определиться с планами до саммита ЕС.
«Европа должна продемонстрировать, что она твердо стоит на стороне Украины, на стороне свободы, соблюдения международного права и европейских ценностей», — говорил канцлер.
По данным Кильского института мировой экономики, к концу октября 2023 года Германия оказала военную помощь Украине на более чем 17 миллиардов евро. Это в пять раз больше, чем Дания — второй по объемам помощи спонсор среди стран ЕС. FT отмечает, что высказывание Шольца было воспринято как критика таких стран как Франция и Испания, чьи планы по поддержке Украины значительно меньше. При этом в частном порядке Шольца поддержали высокопоставленные чиновники в Брюсселе.
Германия занимает второе место по объемам помощи Украине, крупнейшим донором остаются США. Согласно данным Кильского института мировой экономики, с начала полномашстабного российского вторжения Вашингтон выделил Киеву 71,3 миллиарда долларов, из которых 43,8 миллиарда приходятся на военную поддержку.