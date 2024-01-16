Киевские власти атакуют российские города, чтобы показать населению и спонсорам, что они в состоянии отвечать на действия России. Но мы атакуем точечными ударами военные объекты, а они варварским способом лупят по площадям из . Они отказались от переговоров: мы по их просьбе войска от Киева, а они выбросили договоренности в помойку, потому что их убедил в этом . Ну придурки, нет? А сейчас переговорный процесс — это попытка побудить нас отказаться от завоеваний последних полутора лет. Это невозможно.

Инициатива полностью находится в наших руках. Если так дальше будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар. Те, кто пытается пересесть на чуждые традиции, — заранее проиграли. Они предали свой народ, но предатели никогда вдолгую не побеждают. Тем более, если у них на пьедестале пособники Гитлера. Мозги там закомпостировали людям, проговорили про самостийность — но на нее никто не покушался никогда. У нас нет на это времени — но мы свои интересы всегда защищали и сейчас защищаем.

Это приблизительный пересказ заявлений Владимира Путина на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Отдельные высказывания президента незначительно отредактированы и собраны в единый текст с сохранением их общего смысла. Полностью стенограмму можно прочитать на сайте Кремля.

В российских муниципалитетах все в порядке

Тысячи жителей Подольска несколько дней остаются без тепла из-за аварии Путин поручил «принять все меры». На вице-мэра завели уголовное дело. Аварийную котельную национализируют

В российских муниципалитетах все в порядке

Тысячи жителей Подольска несколько дней остаются без тепла из-за аварии Путин поручил «принять все меры». На вице-мэра завели уголовное дело. Аварийную котельную национализируют

Фото на обложке: Сергей Савостьянов / ТАСС / пресс-служба Кремля