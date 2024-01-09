Тысячи жителей Подольска несколько дней остаются без тепла из-за аварии Путин поручил «принять все меры». На вице-мэра завели уголовное дело. Аварийную котельную национализируют

Раздача одеял жителям Подольска Администрация городского округа Подольск

Президент России Владимир Путин распорядился национализировать Климовский специализированный патронный завод, в котельной которого произошла авария, из-за чего десятки тысяч человек в микрорайоне Климовск в Подольске остались без тепла. При этом последствия аварии власти не устранили до сих пор — но в Кремле хвалят их за работу.

Авария на котельной в Подольске произошла 4 января. Из-за нее без отопления остались 176 многоквартирных домов, в которых живут более 20 тысяч человек. При этом в Подмосковье очень холодно — несколько дней температура воздуха по ночам опускалась ниже минус 20 градусов.

Через два дня после аварии власти ввели в Подольске режим ЧС локального характера. Губернатор Московской области Андрей Воробьев впервые прокомментировал аварию в своем телеграм-канале только на третий день — 7 января. «Агентство» обратило внимание, что вскоре после этого в телеграме Воробьева отключили комментарии — ранее жители оставили там несколько сотен жалоб.

На следующий день губернатор заявил, что жители Климовска могут не платить за отопление в январе, а также пообещал компенсировать им дополнительные затраты. Тогда же — на четвертый день после аварии — жителям, у которых все еще нет тепла, предложили временное размещение в оздоровительном лагере в Наро-Фоминске.

Термометр в квартире одного из домов в микрорайоне Климовск в Подольске. 7 января 2024 года Telegram-канал «Жители Климовска»

Вечером 8 января доклад Воробьева по ситуации с теплоснабжением в Московской области заслушал президент РФ Владимир Путин, который затем поручил МЧС «принимать все возможные меры» для ликвидации последствий аварии.

Вскоре после беседы Путина и Воробьева СК заявил о задержании гендиректора Климовского специализированного патронного завода и начальника котельной в рамках возбужденного ранее дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также было возбуждено новое дело — о превышении должностных полномочий, — в рамках которого задержали заместителя мэра Подольска. По версии следствия, он подписал акт проверки к отопительному сезону, но не убедился в состоянии котельной Климовска. Официально имя задержанного не называется, Mash писал, что это Роман Рязанцев.

Еще до решения Путина национализировать Климовский специализированный патронный завод губернатор Воробьев просил передать котельную в муниципальную собственность — он возложил ответственность за произошедшее на владельцев котельной, утверждая, что после аварии они «не захотели выходить на связь и скрылись».

Хотя тысячи людей до сих пор остаются без тепла, в Кремле похвалили руководство региона за работу. «Ситуация с отоплением решалась весьма оперативно с самого начала, во всех местах, где были аварийные ситуации, все экстренные службы, службы ЖКХ, муниципальные, районные, региональные службы работали в круглосуточном режиме», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Утром 9 января Воробьев отчитался, что тепло вернули в 86 из 176 домов. Ранее он обещал, что к вечеру отопление появится во всех домах.

Авария в Подольске — самая крупная, но не единственная, произошедшая в Подмосковье в первые дни 2024 года во время сильных морозов. Прокуратура региона сообщала об авариях и отключениях в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах. Без тепла на тот или иной период в общей сложности оставались более ста тысяч человек.

Meduza