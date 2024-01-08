Жителям Подольска, у которых с 4 января нет отопления, разрешили за него не платить

Жителям микрорайона Климовск подмосковного города Подольска, которые остаются без отопления с 4 января, проведут перерасчет коммунальных платежей. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Вооробьева.

«У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу», — заявил глава региона. По его словам, перерасчет проведут автоматически.

4 января в Климовске 174 многоквартирных дома и больница остались без отопления и горячей воды из-за аварии на котельной. В Подольске ввели режим ЧС локального характера. Власти Подмосковья возложили ответственность за аварию на владельцев котельной.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). По версии следствия, прорыв теплотрасс в Подольске произошел из-за неправильной эксплуатации котельной.

По состоянию на 8 января теплоснабжение удалось восстановить в 81 многоквартирном доме, сообщило МЧС по Подмосковью.