В микрорайоне Подольска, где третий день нет отопления, ввели режим ЧС. Власти Подмосковья заявили, что от них сутки скрывали ситуацию

Глава Подольска Григорий Артамонов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации локального характера в микрорайоне Климовск, где «в многоквартирных домах отсутствует отопление уже продолжительное время». По словам чиновника, режим ЧС позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

Проблемы в микрорайоне Климовск на юге Подольска начались 4 января. Из-за прорыва теплотрассы без отопления и горячей воды остались более 170 многоквартирных домов и больница. По данным телеграм-канала Shot, пострадали больше 20 тысяч человек. 5 января несколько человек вышли протестовать на площадь в Климовске. Они заявили, что температура в их домах не превышает 10 градусов и пожаловались на отключение света. 6 января, судя по сообщениям в соцсетях, многие жители Климовска все еще оставались без отопления, горячей воды, некоторые — еще и без света.

В пресс-службе правительства Московской области заявили, что планируют устранить последствия аварии на котельной к утру 7 января. По данным властей, в настоящее время тепло «с заниженными параметрами» подано уже в 45 жилых строений. Также к мобильной котельной подключена Подольская областная клиническая больница, оставшаяся без тепла 4 января.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что от властей скрывали ситуацию с теплоснабжением в Подольске. По его словам, практически весь Климовск «отапливается одной ведомственной котельной местного патронного завода». «Объект режимный, поэтому с точки зрения подготовки к зиме мы не можем его контролировать. Здесь было отключение электричества, после этого последовал гидроудар», — заявил вице-губернатор.

Хромушин утверждает, что власти практически сутки находились в неведении, потому что ситуация «не выводилась в единую систему контроля теплоснабжения Московской области». Но правительство получило обратную связь через соцсети и жалобы граждан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев с начала года не сообщал в своих соцсетях о каких-либо коммунальных авариях. Чиновник писал о поздравлениях детей в рамках акции «Елка желаний» и поездкам к семьям Героев России. Как обращает внимание Astra, недовольные граждане начали писать комментарии губернатору под этими постами.

В начале января на фоне сильных морозов во многих регионах России произошли коммунальные аварии. В частности, в Московской области отопление пропало в более чем 20 населенных пунктах. Также отключения отопления и горячей воды происходили в Воронеже, Рязани, Тюмени, Ярославской и Ленинградской областях.