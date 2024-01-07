Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отключения отопления в подмосковном Подольске

Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело из-за отключения отопления в домах микрорайона Климовск в Подольске, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, 4 января в Подольске произошел прорыв теплотрасс из-за неправильной эксплуатации котельной сотрудниками компании, обслуживающей ее. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК добавили, что сейчас сотрудники ведомства проводят обыски в помещениях организации, а также допрашивают руководство компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил СК вмешаться в ситуацию в Подольске. Ответственность за произошедшее он также возложил на владельцев котельной. Помимо этого, губернатор потребовал передать котельную в эксплуатацию муниципалитету.

Накануне в Подольске ввели режим ЧС локального характера, поскольку в микрорайоне Климовске из-за аварии на котельной более 170 многоквартирных домов и больница остались без отопления и горячей воды.

6 января вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что тепло «с заниженными параметрами» вернули в 45 домов. 7 января губернатор Андрей Воробьев сообщил, что отопление вернули в еще 13 домов.