Власти Польши подписали соглашение с перевозчиками о прекращении протестов на границе с Украиной

Правительство Польши подписало соглашение с польскими перевозчиками о прекращении протестов на пограничных переходах с Украиной, сообщает Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака.

По словам министра, перевозчики согласились приостановить свои протесты до 1 марта. Он также отметил, что правительство продолжит переговоры с протестующими.

Представитель польского Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Томаш Борковский в комментарии Reuters сообщил, что в рамках достигнутой договоренности протесты на границе прекратятся 17 января. При этом он подчеркнул, что это временное решение. «Это не конец, но протест будет приостановлен. Мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство», — сказал Борковский.

Польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной 6 ноября. Они требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам из Украины, в том числе восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, которую отменили вскоре после вторжения российских войск в Украину.