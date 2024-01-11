Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на месяц

Правительство Финляндии решило, что пункты пропуска на сухопутной границе с Россией останутся закрытыми еще месяц — до 11 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте МВД Финляндии.

В заявлении министерства внутренних дел говорится, что «риск возобновления организованной миграции на восточной границе представляет серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии».

Глава МВД Мари Рантанен заявила, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на проживающих в Финляндии россиянах и владельцев паспортов других стран. Однако, по мнению министра, со стороны России не произошло никаких изменений, и угроза «гибридного влияния» сохраняется.

«Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии», — сказала министр.

Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией с середины ноября. Это решение власти страны объяснили притоком мигрантов (в основном, из стран Ближнего Востока), которые прибывали на КПП с российской стороны и просили убежища.

30 ноября Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией. 14 декабря власти решили открыть два КПП — Ваалимаа и Ниирала, но в тот же день решили их снова закрыть до 14 января, объяснив это возобновившимся потоком просителей убежища.

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