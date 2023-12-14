Финляндия снова закроет два КПП на границе с Россией, которые открыла сегодня утром. За день через них попытались въехать 62 просителя убежища

Правительство Финляндии решило вновь закрыть переходы Ваалимаа и Ниирала на границе с Россией, которые возобновили работу утром 14 декабря, сообщила министр внутренних дел Мари Рантанен.

О том, что правительство может снова закрыть границу, также ранее сообщили финские издания Iltalehti и Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Причиной закрытия Helsingin Sanomat называла возобновившийся поток просителей убежища.

Погранпереходы Ваалимаа и Ниирала (первый находится в Ленинградской области, второй — в Карелии — прим. «Медузы») открыли утром 14 декабря. К полудню, как сообщала финская погранслужба, на КПП Ниирала прибыли уже 24 человека, попросившие об убежище. Всего, по последним данным издания Yle, за день оба погранпункта прибыли не менее 62 просителей убежища. Часть из них, по данным погранслужбы, — граждане Сомали и Сирии.

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила, что после открытия двух погранпунктов практически сразу начались «подталкивание и поощрение людей к обращению за убежищем», не уточнив со стороны кого.

Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией с середины ноября. Это решение власти страны объяснили притоком мигрантов (в основном, из стран Ближнего Востока), которые прибывали на КПП с российской стороны и просили убежища.

30 ноября финские власти закрыли все девять пропускных пунктов на границе с Россией. Позже власти Финляндии сообщили, что с 14 декабря откроют два КПП — Ваалимаа и Ниирала.

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