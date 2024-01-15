Война Шестьсот девяносто первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 января читайте здесь.
Залужный заявил, что ВСУ уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22
«Военные Воздушных Сил ВСУ уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!» — написал главнокомандующий ВСУ в своем телеграм-канале.
Ранее о том, что ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет-разведчик А-50 и подбили Ил-22, сообщали источники украинских СМИ. В Минобороны РФ эти сообщения не комментировали.
Представитель Кремля также прокомментировал обсуждение украинской «формулы мира» на встрече советников по национальной безопасности, которая прошла в Давосе 14 января.
По словам Пескова, такие обсуждения без России возможны, но лишены перспективы. Представителя РФ, как сообщалось, на встречу не пригласили.
Кроме того, пресс-секретарь РФ заявил, что встреча в Давосе по «формуле мира» — это разговор ради разговора, и он не может быть направлен на достижение результата.
- Как отмечал Bloomberg, встреча советников по национальной безопасности 14 января завершилась без четкого плана мирного урегулирования войны в Украине. 15 января, как ожидается, президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В ходе брифинга журналисты Пескова спросили, располагает ли Кремль информацией о том, что Россия потеряла два военных самолета над Азовским морем.
«Нет. Это тема, которая касается хода СВО и я рекомендую обращаться в Минобороны РФ», — ответил он.
- Украинские СМИ со ссылкой на источники заявили, что ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет-разведчик А-50, а также подбили воздушный командный пункт Ил-22М.
- Официально ни ВСУ, ни Минобороны РФ эти сообщения не подтверждали и не опровергали. Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что украинские военные сбили А-50 и подбили Ил-22М в ответ на российский обстрел Днепра год назад.
- Российские военные телеграм-каналы допустили, что самолеты были сбиты «дружественным огнем» ПВО РФ.
В Кремле назвали «уткой» публикацию Bild со сценарием наступления России на страны НАТО
«Я не стал бы комментировать это сообщение Bild. В последнее время и это издание тоже не гнушается публикации различных уток», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать статью немецкого издания.
Bild сообщил, что Минобороны Германии описало в секретном документе, с которым ознакомилось издание, вероятный сценарий конфликта между Россией и НАТО. Согласно этому документу, Россия начнет «скрытую, а затем все более явную атаку» на Запад в июле 2024 года.
Ежедневно в ряды вооруженных сил РФ приходят около 1000 — 1100 человек, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью «РБК — Украина».
По его словам, таким образом за счет мобилизованных и контрактников идет восполнение потери армии России. «Это идет и на восполнение потерь, и на формирование резервных полков. Но это нельзя назвать скрытой мобилизацией. Давайте так: у них идет мобилизация. Просто это не проводится так массово, как в октябре-декабре 2022 года», — заявил представитель ГУР.
Скибцкий считает, что у россиян есть мотивация идти в армию — это деньги:
Это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест. Российские военнопленные откровенно признаются, что ушли в армию, потому что там платят, а у него «ипотека, семья и так далее». И этот мотив на сегодняшний день является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию семи областей Украины, сообщил медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерию и системы залпового огня, были атакованы 99 населенных пунктов и 80 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Украинские силы ПВО сбили российский разведывательный беспилотник в Запорожской области, сообщил глава военной администрации региона Юрий Малашко.
«Звуки взрывов, которые могли слышать жители областного центра около 09:28 (10:28 мск) — работа подразделений Сил обороны Украины по вражескому разведывательному беспилотнику», — написал он.
О последствиях атаки чиновник не рассказал.
Белорусские военные пройдут обучение в России, сообщило Министерство обороны Беларуси.
Там отметили, что «в ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретенный Вооруженными силами России в ходе ведения специальной военной операции» (СВО — так власти РФ называют полномасштабное вторжение войск РФ в Украину).
После обучения белорусские военные вернутся в страну в качестве «инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки».
Великобритания в первой половине 2024 года направит 20 тысяч военных, а также корабли и истребители для участия в крупных учениях НАТО по всей Европе, сообщает Reuters со ссылкой на британское министерство обороны.
«Сегодня я могу объявить, что Великобритания направит около 20 000 военнослужащих для участия в одном из крупнейших развертываний НАТО с момента окончания холодной войны», — заявил министр обороны Грант Шаппс. По его словам, британские военные объединят свои силы с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, чтобы «обеспечить жизненно важную уверенность в противостоянии угрозе Путина».
В учениях будут участвовать 16 тысяч военнослужащих британской армии, авианосная ударная группа, штурмовики и самолеты наблюдения F35B Lightning. Они будут базироваться в Восточной Европе с февраля по июнь.
НАТО увеличило количество боеспособных войск после того, как в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. НАТО оказывает Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.
Служба безопасности Украины объявила, что задержала бывшего наемника ЧВК Вагнера, который, как утверждается, по заданию российской разведки приехал в Украину, чтобы проводить диверсии.
По версии следствия, гражданин Беларуси, завербованный ГРУ России, прибыл в Ровенскую область, чтобы корректировать атаки российских войск по энергетической инфраструктуре Украины.
Его задержали, когда он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередачи, питающих Киевскую агломерацию. Предполагается, что по сигналам «маячков» российские военные хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе «Шахед».
Задержанный гражданин Беларуси, как установило украинское следствие, с 2014 до 2017 год воевал в Донбассе за войска самопровозглашенных республик. В начале полномасштабного вторжения войск РФ он вступил в ЧВК Вагнера, в рядах которой воевал в районе Бахмута в Донецкой области. В дальнейшем он вернулся в Беларусь, где ему дали задание устроить диверсии на приграничной территории Украины.
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и участии в террористической группе.
Немецкий таблоид Bild сообщил, что Минобороны Германии описало в секретном документе, с которым ознакомилось издание, вероятный сценарий конфликта между Россией и НАТО.
Согласно документу под названием «Путь к конфликту», Россия начнет «скрытую, а затем все более явную атаку» на Запад в июле. «Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. Происходят столкновения, которые Россия использует как предлог для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси», — пишет Bild.
Обострение этой ситуации, согласно сценарию, может произойти в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе «Сувалкского коридора», цитирует документ Bild, могут произойти искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию немецкого издания, назвала Bild «инфопомойкой». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», — заявила Захарова.
В таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет отменили концерты комика Максима Галкина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии.
Галкин должен был выступить в Паттайе 24 января и Пхукете 25 января. Собеседник агентства связал отмену выступлений артиста с реакцией властей: «В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены».
На официальном сайте Галкина этих концертов нет. Baza пишет, что возможность покупки билетов на выступления в Таиланде исчезла с сайте артиста.
- 12 января ТАСС сообщил, что в Таиланде были отменены концерты комика Руслана Белого. Организаторы выступлений сообщили, что отмена концертов «произошла по независящим от организаторов причинам».
- После российского вторжения в Украину Максим Галкин и Руслан Белый выступили против войны. В РФ их объявили «иностранными агентами».
Росстат зафиксировал, что в 2022 году в России диагноз «алкогольная зависимость» поставили 54,2 тысячи пациентам, из них у 12,9 тысячи выявили «алкогольный психоз». Об этом говорится в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023», опубликованном в конце декабря. Внимание на документ обратила газета «Коммерсант».
Как отмечает издание, до 2021 года в России в течение 10 лет снижалось число впервые выявленных людей с диагнозом «алкогольная зависимость» или «алкогольный психоз». По данным Росстата, в 2010 году под диспансерное наблюдение взяли 153,9 тысячи таких пациентов, в 2021 году — 53,3 тысячи человек. Данных за 2023 год в статистике Росстата нет.
Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связали рост числа пациентов с алкогольной зависимостью с пандемией коронавируса, социально-экономическими потрясениями и «усилением геополитических противостояний».
- После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские чиновники стали гораздо чаще и значительно больше пить алкоголь, сообщили в сентябре 2022 года источники «Медузы», близкие к администрации президента РФ. Они отметили, что Владимира Путина тревожит состояние «некоторых людей из его ближнего круга».
Российский провоенный телеграм-канал «Рыбарь», комментируя сообщения о возможной утрате А-50 и подбитом Ил-22 над Азовским морем, не исключил, что удар по самолетам РФ могла нанести российская ПВО.
«Отнюдь не теоретически возможен вариант „дружественного огня“ со стороны российской ПВО: к сожалению, за два года подобных случаев хватало, а тенденции к исправлению и вовсе не наметилось», — пишет «Рыбарь».
Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» считает, что Ил-22 был поражен ПВО, которое защищало Крымский мост. По данным авторов канала, пилот смог посадить самолет, не менее двух человек получили ранения.
«Военкор» Владимир Романов также пишет, что ВСУ не имеют отношения «к сбитию / подбитию бортов».
- Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники заявили, что ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет-разведчик А-50, а также подбили воздушный командный пункт Ил-22М.
- Официально ни ВСУ, ни Минобороны РФ эти сообщения не подтверждали и не опровергали. Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что украинские военные сбили А-50 и подбили Ил-22М в ответ на российский обстрел Днепра год назад.
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В Финляндии собираются закрыть школы с обучением на русском языке, пишут «Ведомости». По данным газеты, правление Фонда финско-русской «Школы Восточной Финляндии» — сети билингвальных учебных заведений в трех приграничных с Россией городах (Иматра, Йоэнсуу и Лаппеэнранта) — намерено закрыть ее по окончании 2024–2025 учебного года.
О закрытии сети школ, где обучение проходит на русском и финском языках, говорится в письме, которое в январе получили родители учеников от генерального директора сети Катри Анттилы. В письме сообщается, что возможное закрытие стало «полной неожиданностью и шоком» для менеджмента.
Власти города Лаппеэнранты объяснили возможное закрытие школ необходимостью реформы системы образования и экономией средств — это позволит городу сэкономить более миллиона евро, которые «можно было бы использовать для других школ города».
Другая причина закрытия школ — сокращение количества учащихся в этих заведениях. Популярность изучения русского языка в начальных классах резко снизилась после начала специальной военной операции, говорится в статье.
Как отмечает Bloomberg, четвертая встреча советников по национальной безопасности, которая прошла в Давосе 14 января и была посвящена украинской «формуле мира», завершилась без четкого плана.
На встрече, состоявшейся накануне официального начала Всемирного экономического форума, присутствовали представители 83 государств, в том числе 18 из стран Азии и 12 из Африки.
Киев надеялся заручиться поддержкой украинской «формулы мира» со стороны стран Глобального Юга. Многие их них до сих пор неохотно поддерживают Киев, отмечает издание. Кроме того, Украина стремится использовать форум в Давосе, чтобы возродить поддержку и внимание к войне.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, который был сопредседателем встречи, заявил, что участникам удалось прояснить часть вопросов для предстоящего обсуждения «на каком-то этапе». По его словам, ни Украина, ни Россия, которую на встречу не позвали, не готовы пойти на территориальные уступки. Встреча на уровне лидеров государств, которую хотел бы провести Киев, не запланирована.
В телеграм-канале командующего Воздушными Силами ВСУ Николая Олещука появился пост, как предполагают украинские издания, о сбитом российском самолете А-50 и поврежденном Ил-22М.
«Это вам за Днепр! Пока без деталей», — говорится в посте с эмодзи самолета.
Речь идет об обстреле Днепра 14 января 2023 года. Тогда российские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному дому. Были разрушены два подъезда, погибли 46 человек, еще 80 человек были ранены. Эта атака стала одной из самых масштабных по числу жертв среди мирных жителей.
ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет-разведчик А-50, заявили украинские СМИ
Воздушные силы ВСУ поразили российский самолет-разведчик А-50 над Азовским морем вечером 14 января, сообщили «РБК-Украина», «Суспильне» и «Громадьске» со ссылкой на источники.
По их данным, удар по А-50 нанесли около 21:10–21:15 по местному времени (22:10-22:15 мск) в районе Кирилловки в Запорожской области, после чего самолет пропал с радаров и перестал отвечать на запросы тактической авиации. Украинские издания утверждают, что пилот российского Су-30 видел, как загорелось и упало неустановленное воздушное судно.
Также источники СМИ заявили, что украинские военные подбили воздушный командный пункт Ил-22М11, бортовой номер 75106, в районе Стрелкового в Херсонской области около 21:00 14 января. Из-за полученных повреждений экипаж самолета запросил эвакуацию, вызвал скорую помощь и пожарных. Источник «РБК-Украины» представил перехваченный разговор пилота самолета с диспетчером аэродрома в Анапе, подлинность записи не подтверждена.
Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что Ил-22М исчез с радаров после того, как начал снижаться в районе Керчи.
В командовании Воздушных Сил ВСУ и в Минобороны РФ эти сообщения пока не комментировали.
В ночь на 15 января российские силы ПВО сбили три ракеты «Точка-У» над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим».
Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что ракеты сбили над территорией Фатежского района. О последствиях атаки не сообщается.
Курские паблики сообщали о звуках взрывов, предположительно, при работе ПВО.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли семь ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 94 боевых столкновений. На купянском направлении украинские военные отбили три атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
- На лиманском направлении ВСУ отразили 14 атак россиян возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области.
- На бахмутском направлении украинские военные отразили пять атак противника вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян, не оставляющих попыток окружить Авдеевку. Украинские военные держат оборону, отбили 11 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ отбили 16 атак недалеко от Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На шахтерском направлении войска РФ наступательных действий не вели.
- На запорожском направлении украинские военные отбили 10 атак противника возле Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении ВСУ продолжают попытки расширить плацдарм, россияне не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За сутки войска РФ совершили семь безуспешных штурмов.
- Украинская авиация нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Средства ПВО Украины уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и два склада боеприпасов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте! Начинается 691-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.