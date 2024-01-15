Война Шестьсот девяносто первый день. Онлайн «Медузы»

ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет-разведчик А-50, заявили украинские СМИ

Воздушные силы ВСУ поразили российский самолет-разведчик А-50 над Азовским морем вечером 14 января, сообщили «РБК-Украина», «Суспильне» и «Громадьске» со ссылкой на источники.

По их данным, удар по А-50 нанесли около 21:10–21:15 по местному времени (22:10-22:15 мск) в районе Кирилловки в Запорожской области, после чего самолет пропал с радаров и перестал отвечать на запросы тактической авиации. Украинские издания утверждают, что пилот российского Су-30 видел, как загорелось и упало неустановленное воздушное судно.

Также источники СМИ заявили, что украинские военные подбили воздушный командный пункт Ил-22М11, бортовой номер 75106, в районе Стрелкового в Херсонской области около 21:00 14 января. Из-за полученных повреждений экипаж самолета запросил эвакуацию, вызвал скорую помощь и пожарных. Источник «РБК-Украины» представил перехваченный разговор пилота самолета с диспетчером аэродрома в Анапе, подлинность записи не подтверждена.

Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что Ил-22М исчез с радаров после того, как начал снижаться в районе Керчи.

В командовании Воздушных Сил ВСУ и в Минобороны РФ эти сообщения пока не комментировали.