Правительство поддержало законопроект о конфискации имущества у осужденных за «фейки» об армии 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, предусматривающий конфискацию имущества осужденных за «фейки» об армии. Об этом сообщают РБК и RTVI со ссылкой на источники.

Законопроект был внесен единороссами Ириной Яровой, Василием Пискаревым и Еленой Ямпольской. Документ предлагает расширить статью 104.1 УК РФ о конфискации имущества.

Конфисковывать имущество у приговоренных по статье о «фейках» об армии (207.3 УК РФ) предполагается, если это деяние было совершено из корыстных побуждений. Также в список приговоров, предусматривающих конфискацию, предлагается добавить статью о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ).

В доход государства в таких случаях могут быть обращены в том числе оборудование, которое принадлежит осужденному — например, компьютер, планшет или мобильный телефон.

Как отмечает RTVI, правительство поддержало законопроект без единого замечания в своем отзыве. В Госдуму документ пока не внесен.

Сейчас конфискация имущества предусмотрена для осужденных за преступления по более чем 80 статьям уголовного кодекса.

С момента появления в уголовном кодексе статьи о «фейках» про российскую армию в марте 2023 года по ней возбуждено 273 уголовных дела.