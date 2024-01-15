С момента появления в уголовном кодексе статьи о «фейках» про российскую армию (статья 270.3 УК РФ) по ней возбуждено 273 уголовных дела. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, в суд направлено 134 дела в отношении 136 человек. Бастрыкин добавил, что за 2023 год по этой статье возбудили 90 уголовных дел.

Глава СК также заявил, что по статье о «дискредитации» вооруженных сил РФ (статья 280.3 УК РФ) возбуждено 81 уголовное дело. В суд направлено 44 дела в отношении 45 человек.

Согласно базе политически мотивированных уголовных преследований, которую ведет «ОВД-Инфо», фигурантами уголовных дел по статье о «фейках» проходят 256 человек. По статье о «дискредитации» армии «ОВД-Инфо» известно о 151 деле.

В начале марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал законы, которые вводят административную и уголовную ответственность за «дискредитацию» российской армии, а также уголовную ответственность за «фейки» о вооруженных силах. Через год он подписал законы, устанавливающие ответственность за «дискредитацию» и «фейки» в отношении добровольцев и наемников. В конце декабря 2023 года в России также ввели уголовную ответственность за высказывания о росгвардейцах, воюющих в Украине.

По подсчетам «Коммерсанта», за первые шесть месяцев 2023 годапо статье о «фейках» про российскую армию осудили 21 человека, восемь из них приговорили к реальным срокам, троих — к условным срокам лишения свободы. За весь 2022 год за «фейки» осудили 14 человек, реальные сроки получили двое. По уголовной статье о повторной «дискредитации» армии в первые полгода 2023 году осудили 15 человек. Двоих приговорили к реальным срокам. За весь 2022 год по этой статье осудили трех человек.