Одним из лидеров новогоднего кинопроката в России стал фильм «Бременские музыканты», в котором в роли Кошки снялась Ирина Горбачева («Аритмия», «Чики», «Я худею»). По случаю премьеры актриса дала интервью ютьюб-каналу о моде «Мадонна Мур». Его ведет журналистка Мадонна Дуняева, соосновательница прокремлевского телеграм-канала Mash и бывший главный редактор издания о светской жизни Peopletalk. Интервью модному блогу спустя полторы недели после его выхода вызвало внезапный резонанс, поскольку Горбачева, которая, как указывается в подводке к видео, — «не только талантливая актриса, но и человек с твердой гражданской позицией». Она говорила не только о профессиональных, но и политических темах. Артистка, которая родилась в Мариуполе и была замужем за украинским музыкантом, участником групп Quest Pistols и «Агонь» Антоном Савлеповым, заявила, что она «часть системы», сложившейся в России, и «часть своего государства». Она добавила, что помогает беженцам из аннексированных ДНР и ЛНР. По словам Горбачевой, из-за своей позиции она лишилась 95% своих друзей.

Мадонна Мур

Что сказала Горбачева

— В какой момент у тебя жизнь превратилась в труху?

— Ну, конечно, когда у меня сейчас произошел развод с моим вторым супругом и вообще с начала , когда по всем фронтам просто раздрай, когда ты выбираешь жить в своей стране, потому что ты ее любишь.

Я не тот человек, который трубит вокруг по жизни, — эти правы, эти не правы. Я вообще другой человек, я все время разбираюсь, «почему, почему, почему». Я так живу, всегда так жила. Я не человек, воюющий с системой и еще что-то.

Я внутри всех систем все время циркулирую. Я часть и этой системы в том числе. Я не хочу отнекиваться и говорить, — я не часть своей страны, я не часть своего государства. Я часть своего государства, я часть своей страны, я часть любого процесса, который происходит в моей стране. Я выбираю здесь быть, здесь жить. И это, конечно же, по мне ударило, потому что 95% моих друзей от меня отвернулись.

— Отвернулись, потому что ты публично не стала осуждать то, что происходит, а в окружении тебя были люди, которые в основном осуждали то, что происходит?

— Именно так. И то, что я помогаю беженцам, исключительно беженцам, и я понимала, что я делаю. То есть для некоторых и внутри страны было — типа, а чего это ты раньше не помогала беженцам. Да, не помогала.

— А беженцам откуда ты помогаешь?

— И из ДНР и ЛНР, и когда все началось, и Киев, и Мариуполь, и так далее, и так далее. Просто когда ты рассказываешь — ребят, вот здесь вода, здесь еда, здесь медикаменты, здесь коридор. Но я понимала, что я делаю. Я понимала, что мне прилетит, и прилетает до сих пор. И я говорю, — да, ребята, я тоже во многих моментах раньше выбирала что-то игнорировать, не видеть этого, не смотреть на это.

— То есть если выбирать между промолчать и подождать или открыто высказаться, что ты за свою страну и в целом не будешь осуждать происходящее, то ты выберешь второе?

— Да.

— Смело. Я так понимаю, что эта позиция привела к распаду твоей семьи?

— И это тоже.

— Был ли хейт со стороны твоих земляков из Мариуполя?

— Естественно. Да, конечно, жопа была полная. Я только слова поддержки могла говорить людям. Если кто-то меня хейтил, высказывал, я говорила, что понимаю, что сейчас вы говорите и вы злитесь, вы абсолютно на это имеете сейчас право. Что я могу еще сделать? Оправдываться? Нет.

— Как ты определилась, что твой дом — это не там, где ты родилась, а там, где ты живешь сейчас?

— Я называю домом то, что физическое. Здесь мой дом, это прямо по факту. Я могу сказать, мой дом планета Земля. Я себя здесь ощущаю не то что как дома, я себя везде могу ощутить как дома. Правда. Я к этим привязкам не хочу заходить, типа это дом. А подожди, раз ты там родилась, это что не дом ли? А я там до девяти лет прожила и вообще почти мало что помню. Вот эта риторика мне нафиг не нужна. Я просто хочу здесь быть. Все. Точка. Это не значит, что я не захочу быть где-то еще через какое-то время. Но сейчас в данный момент тут. И даже при том, сколько я выслушала проклятий и всего-всего от своих друзей, которых я до сих пор называю своими друзьями.

Как отреагировали на интервью в соцсетях

В комментариях к видео многие пользователи благодарили Ирину Горбачеву за интервью, актерскую работу и занятую ей позицию.

«Мысли и мировоззрение Иры отзывается во мне почти каждой клеточкой и это здорово. Почерпнула для себя много нового»

«Как всегда очень глубоко, честно и откровенно. Ирина — в самое сердце»

«Ира — очень цельная, настоящая. Смотрю каждое интервью с удовольствием и всегда вдохновляюсь»

«Ирина, Вы умница. спасибо за прекрасное интервью. Посмотрела на Вас другими глазами. Побольше хороших людей Вам в окружении»

«Моя любовь к людям меня не подводит, как и много лет назад обожаю эту талантливую девушку за простоту, чувство юмора и силу духа! Солидарна во всем, близкая мне по всем параметрам слова и души»

«Молодец Ирина, что придерживается собственной позиции. Также непонятно, почему кто-то должен откуда-то уезжать, если у него там дом»

«Она просто увидела правду и поменяла свое отношение. Она заблуждалась»

«У Ирины есть мозги, способность анализировать, слава Богу прозрела!»

Другие же вспомнили предыдущие интервью артистки, например, Юрию Дуду, Ирине Шихман и украинскому блогу BigMoney (сейчас оно в ограниченном доступе на ютьюбе), которые резко контрастируют с ее нынешними высказываниями.

«В интервью Шихман она действительно соловьем заливалась о большой любви, о вранье пропаганды насчет Украины, о том, что все говорят по-русски и все ее там любят. Циничная особа, в один миг все забыла, и мужа, и брата своего в Мариуполе, теперь сидит, конструирует что-то, создает параллельную реальность…»

«За годы жизни с мужем-украинцем в Киеве, или в Мариуполе, куда ее на праздники города приглашали, она видела неправду? Врет она просто, говорит то, что сейчас выгодно. Сразу после начала войны уехала из России, а потом поняла, что ей выгоднее быть в России, говорить, что полагается, и все у нее будет в порядке; вот и все».

«Ирину можно понять, после всего случившегося: не хочется терять карьеру, заработки».

«Тоже первым делом вспомнила ее у Дудя три года назад. Там — харизматичная, умная, игривая, не влюбиться невозможно! И сейчас — кукла окаменелая. Может, еще эти ненатуральные румяна такую оторопь нагоняют».

«Вот удивительно, как лицемерие просвечивает сквозь весь облик актрисы. И самое жуткое, она знает, что лицемерит. Т.е. не обманывается, а попросту врет. Все в ее глазах».

«Всегда думал, что Ирина с теми, кто не поддерживает власть. Ан нет, между совестью и холодильником, выбрала последний».

«Разочарование 2024 года, а год только начался»

«Ущипните меня. Как же я любила эту актрису. Считала ее творчество потрясающе искренним. Шок дня. Очень жаль».

«Интервью Дудю — хороший, свободный, думающий человек. Интервью сейчас — поддержка войны, нет друзей и бесконечный поток сознания»

«Громкие фразы про быть со своей страной, поиски искреннего человека, который не боится… Как же это смешно слушать от девушки, которая боится говорить слова, боится называть вещи своими именами. Ира, быть со своей страной — это быть за людей в этой стране. Когда же вы уже все запомните это? Когда вы поймете, что быть со страной — не закрывать глаза на мясорубку, на репрессии, на произвол. Это значит быть со страной. А молча сидеть, бояться себя, слов — это обычная трусость. Очень не хотелось быть осуждающей после просмотра, но слишком велик уровень абсурда в ее речах и лицемерия. Так что как-то так».

«Соболезную ей. Оправдывать все что сделано было с ее же городом. Жуть».

В русскоязычном сегменте соцсети Х (бывший твиттер) реакции на интервью Горбачевой куда более однополярные. Там практически все актрису «отменяют».

«Вот еще одна трансформатор-переобувальщица, которая выбрала комфорт и бабки»

«Я правильно поняла что Горбачева зиганулась и краш моей жизни Антон Савлепов теперь горячая разведенка?»

«Где, Ирина „я часть своего государства“ Горбачева, твои крылья, которые нравились мне?»

«Я и не знал, что Ирина Горбачева, подмахнула Пуйлу и „поддержала свою страну“ за роль кошки в Бременских Музыкантах! А какие песни пела эта хитрюшка у Дудя, эх!»

«Горбачева превращается в [Юлию] Чичерину»

«Почему-то Ирина Горбачева решила, что у нее только такой выбор: или поддержка войны, или я предаю страну. Но такого выбора нет. А потом это „я часть системы“, системы, которая убивает, продолжу я за Ирину. RIP, короче»

«Первое разочарование — Рома Зверь, второе — Ира Горбачева».

А еще Горбачева была певицей и поддерживала «Медузу»

«Куда пошла? Ты петь собралась?» Ирина Горбачева выпустила дебютный сингл. Интервью и премьера клипа актрисы в марафоне «Агенты лета»

А еще Горбачева была певицей и поддерживала «Медузу»

«Куда пошла? Ты петь собралась?» Ирина Горбачева выпустила дебютный сингл. Интервью и премьера клипа актрисы в марафоне «Агенты лета»