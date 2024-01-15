ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет-разведчик А-50

Обновление: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военные сбили российские самолеты А-50 и Ил-22. «Спасибо Воздушным силам за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!», — написал он в телеграм-канале.

Воздушные силы ВСУ поразили российский самолет-разведчик над Азовским морем вечером 14 января, сообщили «РБК-Украина», «Суспильне» и «Громадьске» со ссылкой на источники.

По их данным, удар по А-50 нанесли около 21:10–21:15 по местному времени (22:10-22:15 мск) в районе Кирилловки в Запорожской области, после чего самолет пропал с радаров и перестал отвечать на запросы тактической авиации. Украинские издания утверждают, что пилот российского Су-30 видел, как загорелось и упало неустановленное воздушное судно.

Также источники СМИ заявили, что украинские военные подбили воздушный командный пункт , бортовой номер 75106, в районе Стрелкового в Херсонской области около 21:00 14 января. Из-за полученных повреждений экипаж самолета запросил эвакуацию, вызвал скорую помощь и пожарных. Источник «РБК-Украины» представил перехваченный разговор пилота самолета с диспетчером аэродрома в Анапе, подлинность записи не подтверждена.

Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что ИЛ-22М исчез с радаров после того, как начал снижаться в районе Керчи.

В командовании Воздушных Сил ВСУ ранее утверждали, что сбили российский самолет-разведчик А-50 в апреле 2022 года, отмечает «Суспильне». Кроме того, в апреле 2023 года такой же самолет атаковали под Минском, он получил повреждения.