Украина и Великобритания заключили соглашение о гарантиях безопасности. Договор будет действовать до вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО, сообщает «Европейская правда».

Страны «Большой семерки» на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию, согласной которой каждая из стран — участниц G7 обязалась предоставить Украине гарантии в области безопасности. Таким образом Великобритания стала первой из стран «Большой семерки», заключившей соответствующее соглашение.

В частности, договор, который британские власти называют «историческим», предусматривает, что в случае нового нападения на Украину Великобритания будет оказывать Киеву «быструю и непрерывную» помощь в области обороны.

Также соглашение формализует помощь, которую Великобритания уже оказывает Украине, включая обмен разведданными, сотрудничество в сферах кибербезопасности и оборонной промышленности, обучении медицинских работников и военных.

«Сегодня день, когда история Европы изменилась. Украина и Соединенное Королевство заключили новое и беспрецедентное соглашение о безопасности. Это не просто декларация. Это реальность, которая наступит благодаря нашему сотрудничеству, и в частности, гарантиям безопасности от выдающейся глобальной силы Великобритании», — цитирует УНИАН слова Зеленского.

Президент также добавил, что если бы Украине предоставили подобные гарантии в 1991 году, то война бы не началась.

Ранее Великобритания объявила, что выделит Украине 2,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи в 2024 финансовом году. По словам премьер-министра страны Риши Сунака, в этот пакет войдут дополнительное оборудование к ПВО, дополнительное противотанковое оружие, дополнительные ракеты дальнего радиуса действия и тысячи снарядов.

Главные события дня

Война Шестьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Шестьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»