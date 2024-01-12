Великобритания объявила о выделении Украине 2,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи в 2024 году

В 2024 финансовом году Великобритания выделит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (более трех миллиардов долларов), говорится в заявлении британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о выделении военной помощи перед своим визитом в Киев 12 января, где он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Из заявленной суммы не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будут потрачены на закупку и производство тысяч беспилотников, включая разведывательные, ударные и морские дроны. В сообщении британского правительства эта закупка называется крупнейшей поставкой дронов в Украину среди всех стран. Кроме того, финансирование обеспечит Украину ракетами большой дальности, средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

Сумма, которую Великобритания предоставит Украине в ближайшие два года в рамках военной помощи, на 200 миллионов фунтов больше, чем в 2022–2023 годах, отмечается на сайте правительства.

Кроме того, в рамках гуманитарной помощи Великобритания выделит еще 18 миллионов фунтов стерлингов (около 23 миллионов долларов), часть которых пойдет на поддержку ООН и Красного креста и на укрепление энергетической инфраструктуры Украины в связи с российскими атаками.

Также планируется, что Зеленский и Сунак подпишут соглашение о сотрудничестве стран в сфере безопасности. Оно включает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество.

В первый раз Риши Сунак приезжал в Киев в должности премьер-министра Великобритании в ноябре 2022 года — и пообещал, что страна продолжит поддерживать Украину.

В общей сложности Великобритания выделила Украине почти 12 миллиардов фунтов стерлингов, включая последний анонсированный пакет помощи, а также предоставляла другую помощь, в том числе поставляла крылатые ракеты Storm Shadow и эскадрильи танков Challenger 2.

После того, как США объявили об остановке финансовой помощи Украине из-за того, что конгресс не согласовал бюджет, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал европейские страны увеличить помощь Киеву. К этому же в начале января 2024 года призвал канцлер Германии Олаф Шольц, подтвердивший, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Все события дня

Война Шестьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Все события дня

Война Шестьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»