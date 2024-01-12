Великобритания объявила о выделении Украине 2,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи в 2024 году
В 2024 финансовом году Великобритания выделит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (более трех миллиардов долларов), говорится в заявлении британского правительства.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о выделении военной помощи перед своим визитом в Киев 12 января, где он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Из заявленной суммы не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будут потрачены на закупку и производство тысяч беспилотников, включая разведывательные, ударные и морские дроны. В сообщении британского правительства эта закупка называется крупнейшей поставкой дронов в Украину среди всех стран. Кроме того, финансирование обеспечит Украину ракетами большой дальности, средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.
Сумма, которую Великобритания предоставит Украине в ближайшие два года в рамках военной помощи, на 200 миллионов фунтов больше, чем в 2022–2023 годах, отмечается на сайте правительства.
Кроме того, в рамках гуманитарной помощи Великобритания выделит еще 18 миллионов фунтов стерлингов (около 23 миллионов долларов), часть которых пойдет на поддержку ООН и Красного креста и на укрепление энергетической инфраструктуры Украины в связи с российскими атаками.
Также планируется, что Зеленский и Сунак подпишут соглашение о сотрудничестве стран в сфере безопасности. Оно включает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество.
В первый раз Риши Сунак приезжал в Киев в должности премьер-министра Великобритании в ноябре 2022 года — и пообещал, что страна продолжит поддерживать Украину.
В общей сложности Великобритания выделила Украине почти 12 миллиардов фунтов стерлингов, включая последний анонсированный пакет помощи, а также предоставляла другую помощь, в том числе поставляла крылатые ракеты Storm Shadow и эскадрильи танков Challenger 2.
После того, как США объявили об остановке финансовой помощи Украине из-за того, что конгресс не согласовал бюджет, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал европейские страны увеличить помощь Киеву. К этому же в начале января 2024 года призвал канцлер Германии Олаф Шольц, подтвердивший, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».