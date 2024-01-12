Война Шестьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 января смотрите здесь.
За прошедшие сутки российские войска совершили 73 обстрела Херсонской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, армия РФ выпустила 310 снарядов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков и беспилотников.
В результате обстрелов погиб один человек, еще трое получили ранения.
FT: Еврокомиссия пойдет на уступки Венгрии для выделения 50 миллиардов евро помощи Украине
Европейская комиссия готова подчиниться некоторым требованиям Венгрии, чтобы преодолеть вето на выделение военной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом газете Financial Times рассказали несколько высокопоставленных европейских чиновников.
Чтобы убедить Венгрию отказаться от вето, наложенного в декабре на пакет военной помощи ЕС, Еврокомиссия готова предоставить премьер-министру страны Виктору Орбану право остановить сделку о финансировании в 2025 году, заявили собеседники издания. В рамках потенциальной уступки Венгрия сможет инициировать пересмотр условий соглашения для оценки того, насколько Украина все еще нуждается в финансировании и выполнила ли она требования ЕС для получения средств.
Комиссия также не против ежегодных проверок выделяемой помощи и введения пункта об «аварийном торможении», согласно которому любая страна может вынести «серьезные опасения по поводу выплат Украине» на обсуждение на саммите лидеров ЕС, заявили источники. При этом отмечается, что этот пункт не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование.
- 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро. Глава Европейского совета Шарль Мишель тогда отметил, что против помощи Украине выступила только Венгрия.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения;
- Российские войска нанесли три авиационных удара и совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- На авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать российские войска, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку. ВСУ отразили 10 атак за сутки;
- Украинские войска отразили 13 атак российской армии на марьинском направлении, шесть атак — на лиманском направлении, три атаки — на запорожском направлении;
- За сутки украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава армии РФ;
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Начинается 688-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.