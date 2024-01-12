Война Шестьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

FT: Еврокомиссия пойдет на уступки Венгрии для выделения 50 миллиардов евро помощи Украине

Европейская комиссия готова подчиниться некоторым требованиям Венгрии, чтобы преодолеть вето на выделение военной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом газете Financial Times рассказали несколько высокопоставленных европейских чиновников.

Чтобы убедить Венгрию отказаться от вето, наложенного в декабре на пакет военной помощи ЕС, Еврокомиссия готова предоставить премьер-министру страны Виктору Орбану право остановить сделку о финансировании в 2025 году, заявили собеседники издания. В рамках потенциальной уступки Венгрия сможет инициировать пересмотр условий соглашения для оценки того, насколько Украина все еще нуждается в финансировании и выполнила ли она требования ЕС для получения средств.

Комиссия также не против ежегодных проверок выделяемой помощи и введения пункта об «аварийном торможении», согласно которому любая страна может вынести «серьезные опасения по поводу выплат Украине» на обсуждение на саммите лидеров ЕС, заявили источники. При этом отмечается, что этот пункт не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование.