Война Шестьсот восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Бывший заключенный стал замглавы фонда губернатора Ленобласти. Его судили за производство амфетамина и помиловали после участия в войне в Украине

Бывший наемник ЧВК Вагнера и участник российского вторжения в Украину Дмитрий Каравайчик стал замдиректора фонда «Ленинградский рубеж», учрежденного губернатором Ленинградской области. Об этом «Важным историям» рассказал сам Каравайчик.

«Я сейчас занимаю должность замдиректора фонда, помогаю полностью по вопросам безопасности. Работаем по гуманитарной помощи, сотрудничаем с военкоматом Ленобласти. Скоро у меня как раз будет командировка в зону », — сообщил он.

Каравайчик — ветеринар из Петербурга, который в 2019 году был осужден на 17 лет за производство и сбыт амфетамина. Он утверждал, что амфетамин ему подбросили сотрудники полиции, а сам он под видом наркотика продавал толченые таблетки, чтобы найти деньги на разработку протезов для животных. В прессе Каравайчика сравнивали с главным героем сериала «Во все тяжкие» — школьным учителем Уолтером Уайтом, который производил амфетамин.

В январе 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин помиловал Каравайчика за участие в войне в Украине в составе ЧВК Вагнера. По данным «Важных историй», после окончания срока первого полугодового контракта Каравайчик подписал еще один, а затем вернулся в Петербург.