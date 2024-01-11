Война Шестьсот восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 января смотрите здесь.
Главные новости:
- В результате ракетного удара по Харькову повреждена гостиница. Ранены 11 человек, в том числе турецкие журналисты.
- Российские власти сообщили, что отразили атаки беспилотников в Ростовской, Тульской, Калужской и Воронежской областях.
- Страны НАТО пообещали предоставить Украине дополнительную помощь «на миллиарды евро» в 2024 году.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эстонию, сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он опубликовал в иксе (бывшем твиттере) фотографию Зеленского в аэропорту Таллинна. Накануне Зеленский посетил Литву, сегодня, как ожидается, он также приедет в Латвию.
МВД Украины опубликовало видео, снятое после ракетного удара по Харькову. На записи видны пострадавшие люди. По данным Госслужбы по ЧС, спасатели во время ликвидации последствий удара по гостинице спасли двух раненых человек и эвакуировали 19 человек. По предварительной информации, всего пострадали 11 человек — персонал и гости отеля, в том числе один иностранный журналист.
Последствия ракетного удара по гостинице в Харькове
Российские войска вечером 10 января атаковали Харьков ракетами, выпущенными из комплекса С-300. По данным украинских властей, повреждения получила гостиница, где находилось больше 30 человек, в том числе журналисты. Пострадали 11 человек, в том числе репортер турецкого агентства «Анадолу».
Спецкор «Медузы» Андрей Перцев поговорил со священниками, пострадавшими за свою антивоенную позицию
С самого начала полномасштабной войны РПЦ официально поддерживает вторжение в Украину, а патриарх Кирилл уверен, что Россия «удерживает мир от пришествия антихриста».
У священников, которые не разделяют такую позицию руководства, почти нет шансов сохранить работу. Так, накануне Рождества в 2024 году запретили в служении осудившего войну Алексея Уминского — настоятеля Троицкой церкви в Хохлах в Москве, одного из священников, с которыми общалась московская интеллигенция еще со времен перестройки.
Бывший заключенный стал замглавы фонда губернатора Ленобласти. Его судили за производство амфетамина и помиловали после участия в войне в Украине
Бывший наемник ЧВК Вагнера и участник российского вторжения в Украину Дмитрий Каравайчик стал замдиректора фонда «Ленинградский рубеж», учрежденного губернатором Ленинградской области. Об этом «Важным историям» рассказал сам Каравайчик.
«Я сейчас занимаю должность замдиректора фонда, помогаю полностью по вопросам безопасности. Работаем по гуманитарной помощи, сотрудничаем с военкоматом Ленобласти. Скоро у меня как раз будет командировка в зону СВО», — сообщил он.
Каравайчик — ветеринар из Петербурга, который в 2019 году был осужден на 17 лет за производство и сбыт амфетамина. Он утверждал, что амфетамин ему подбросили сотрудники полиции, а сам он под видом наркотика продавал толченые таблетки, чтобы найти деньги на разработку протезов для животных. В прессе Каравайчика сравнивали с главным героем сериала «Во все тяжкие» — школьным учителем Уолтером Уайтом, который производил амфетамин.
В январе 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин помиловал Каравайчика за участие в войне в Украине в составе ЧВК Вагнера. По данным «Важных историй», после окончания срока первого полугодового контракта Каравайчик подписал еще один, а затем вернулся в Петербург.
Страны НАТО пообещали предоставить Украине дополнительную помощь «на миллиарды евро» в 2024 году
Страны Североатлантического альянса по итогам заседания совета Украина-НАТО заявили, что продолжат оказывать Киеву экономическую, гуманитарную и военную помощь, в том числе для укрепления украинской ПВО. Об этом говорится в заявлении совета.
В публикации отмечается, что многие члены НАТО заявили о планах предоставить Киеву «дополнительные возможности на миллиарды евро» в 2024 году. О чем именно идет речь, в заявлении не уточняется.
Члены НАТО также «решительно осудили» российские удары по Украине, использование РФ баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана, говорится в заявлении.
Заседание совета Украина-НАТО прошло 10 января на уровне послов и было созвано по просьбе Киев на фоне участившихся массированных обстрелов украинских территорий со стороны войск РФ.
Российские власти сообщили, что отразили атаки беспилотников в Ростовской, Тульской, Калужской и Воронежской областях
В ночь на 11 января силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией России, объявило Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, два дрона были перехвачены в Ростовской области, еще по одному уничтожены в Тульской и Калужской областях. Подробности атак в Минобороны не привели.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что два дрона были сбиты в Каменском районе. Пострадавших, по его данным, нет. «Последствия на земле уточняются», — добавил он. Телеграм-канал Shot пишет, что ночью были слышны взрывы в Каменске-Шахтинском.
В Калужской области беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги, заявил глава региона Владислав Шапша. Здание повреждено взрывом, но пострадавших нет, отчитался губернатор.
Об атаке украинского дрона также утром 11 января сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов. Инцидент обошелся без пострадавших, заявил чиновник.
В результате ракетного удара по Харькову повреждена гостиница. Ранены 11 человек, в том числе турецкие журналисты
Как минимум 11 человек получили ранения в результате российского ракетного удара по Харькову, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
По его данным, российские военные нанесли удар ракетами, выпущенными из комплекса С-300 по Киевскому району города около 22:30 (23:30 мск) 10 января. В результате повреждено здание гостиничного комплекса, в котором на момент атаки находились более 30 человек. Синегубов подчеркнул, что речь идет про гражданских лиц.
Глава администрации уточнил, что при обстреле ранения получили четверо мужчин в возрасте от 31 до 38 лет, а также семь женщин в возрасте от 23 лет до 71 года. Двум из 11 пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, остальных госпитализировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Мэр Харькова Игорь Терехов пишет, что российские военные ударили по гостинице в центре города двумя ракетами. В числе пострадавших, по словам Терехова, — турецкие журналисты. По данным Нацполиции, при ударе пострадал репортер агентства «Анадолу». В агентстве подтвердили эту информацию, добавив, что во время обстрела в гостинице находились два сотрудника «Анадолу».
Также мэр Харькова сообщил, что в результате атаки повреждения получили жилые дома, автосалон и производственное предприятие. Синегубов добавил, что при ударе загорелись несколько автомобилей.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
Вооруженные силы РФ нанесли четыре ракетных и 48 авиационных ударов, совершили 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Авиационным ударам подверглись: Вильча, Ольховатка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Лозовая Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Авдеевка, Новомихайловка Донецкой области.
Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск в районе Синьковки Харьковской области, а также в нескольких населенных пунктах Донецкой области: на лиманском направлении восточнее Тернов и Веселого, на бахмутском — у Клещеевки, на авдеевском — в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, вблизи Первомайского и Невельского, на марьинском — в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, украинские военные отбили атаки у Роботино и Вербового Запорожской области, а также на херсонском направлении на левом берегу Днепра.
Авиация ВСУ нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Силы ПВО Украины уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения российской армии, одному пункту управления, двум складам боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Начинается 687-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.