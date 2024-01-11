Сейм Латвии утвердил передачу «Дома Москвы» в Риге в собственность государства

Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон, предусматривающий передачу культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге в собственность государства, сообщает пресс-служба парламента.

По данным Delfi, документ поддержали 70 депутатов, девять воздержались, а 11 парламентариев проголосовали «против».

В пресс-службе парламента подчеркнули, что принятый закон направлен на обеспечение и своевременное предотвращение угроз безопасности Латвии.

В самом документе, подготовленном комиссией по вопросам национальной безопасности, говорилось, что «Дом Москвы» под видом культурных и образовательных мероприятий занимался политической деятельностью, которая угрожала безопасности Латвии.

В пресс-службе парламента сообщили, что к концу марта правительство должно подготовить предложения по дальнейшему использованию здания. Агентство LETA пишет, что «Дом Москвы» может быть продан на аукционе, а вырученные средства будут переданы Украине.

Российские власти ситуацию пока не комментировали.

Культурно-деловой центр «Дом Москвы» находится в центре Риги, по адресу: улица Марияс, 7. Собственник здания — правительство Москвы.

В декабре 2023 года сотрудники Службы государственной безопасности Латвии провели «уголовно-процессуальные действия» в центре в связи с возможным нарушением санкций Евросоюза. В МИД РФ произошедшее назвали «рейдерским вторжением» и «актом государственного бандитизма», пообещав предпринять ответные меры.