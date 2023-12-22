В Риге в деловом центре «Дом Москвы» прошли обыски по делу о нарушении санкций. МИД РФ обвинил власти Латвии в «акте государственного бандитизма»

Сотрудники Службы государственной безопасности Латвии провели «уголовно-процессуальные действия» в культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Риге в связи с возможным нарушением санкций Евросоюза.

Как сообщили в ведомстве, дело о нарушении ограничений, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину, завели 23 ноября. Пока один человек, личность которого не раскрывается, стал фигурантом этого дела.

В ходе досудебного расследования власти Латвии установили, что руководство «Дома Москвы», вероятно, продолжало получать материальную выгоду от помещений центра, хотя их использование было запрещено международными санкциями.

Обыски в «Доме Москвы» прошли 21 и 22 декабря. Дополнительные процессуальные действия также проводились по месту жительства неназванного фигуранта дела. В ходе обысков были изъяты документы и носители информации.

В МИД России пообещали «ответные шаги» после обысков в «Доме Москвы». Накануне министерство со ссылкой на посольство РФ в Латвии заявило, что представители латвийских спецслужб «ворвались» в здание центра, забрали у сотрудников средства связи и провели допросы. На выходе из здания, утверждали российские дипломаты, власти Латвии установили «пост охраны».

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Культурно-деловой центр «Дом Москвы» находится в центре Риги, по адресу: улица Марияс, 7. Собственник здания — правительство Москвы. Латвийские власти считают, что под видом культурных и образовательных мероприятий «Дом Москвы» занимался политической деятельностью, которая угрожает национальной безопасности Латвии.

21 декабря сейм (парламент) Латвии утвердил в первом чтении законопроект, который предполагает передачу здания «Дома Москвы» в собственность государства. Согласно проекту закона, до конца марта 2024 года правительство Латвии должно представить доклад о том, как здание будет использоваться в будущем. При этом предложение, пишет Delfi, должно учитывать возможность использования здания для оказания помощи Украине или украинцам.

Проекту закона присвоили срочный статус, что позволяет сейму принять его в двух, а не трех чтениях. Второе чтение запланировано на начало 2024 года.