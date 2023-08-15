«Я считаю Латвию своим домом и намерен использовать все законные средства для защиты своих прав» Петр Авен ответил на угрозы властей Латвии лишить его гражданства
Российский бизнесмен Петр Авен заявил, что намерен использовать все законные юридические средства для сохранения гражданства Латвии. Об этом говорится в заявлении, которое он передал латвийскому изданию TV3 Ziņas. Миллиардер выступил с заявлением после того, как США ввели против него санкции, а власти Латвии пригрозили лишить гражданства.
11 августа Министерство финансов США включило Авена и других основателей «Альфа-групп» в санкционные списки. В тот же день премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал это решение сигналом к тому, чтобы оценить обоснованность предоставления гражданства Авену. В свою очередь Бюро по защите Конституции (SAB) Латвии сообщило, что учтет санкции США при составлении заключения о возможном лишении миллиардера латвийского гражданства.
Когда это заключение будет составлено, что оно может означать для российского бизнесмена на практике и придется ли ему уезжать из Латвии, неясно, отмечает TV3 Ziņas. В SAB заявили, что за въезд и пребывание иностранцев в Латвии отвечают другие ведомства: миграционная служба, пограничники и МИД.
В SAB отметили, что, если гражданство Авена будет аннулировано, он сможет оспорить это решение в суде. Кроме того, бизнесмен сможет подать заявку на оформление вида на жительства в стране. Если ему откажут, то в течение 90 дней миллиардеру придется покинуть Латвию. Как отмечает TV3 Ziņas, помимо латвийского, у Авена также есть гражданство РФ и Люксембурга.
В своем комментарии Авен отметил, что больше года живет в Латвии и является налоговым резидентом страны. «Я уволился со всех должностей в компаниях „Альфа-групп“ с марта 2022 года и уже год жду разрешения кипрских властей на завершение процесса продажи своего российского бизнеса», — отметил он.
Бизнесмен заявил, что его семья тесно связана с Латвией. «Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом. На Яунпиебалгском кладбище похоронены мои родственники начиная с XVIII века. В отреставрированной мною церкви есть записи обо всех моих предках с того же времени. Мой сын, также гражданин Латвии, учится в школе и с гордостью носит латвийскую символику своего спортивного клуба», — говорится в письме.
Авен утверждает, что соблюдал законы Латвии о гражданстве и, по его мнению, не сделал ничего, что могло бы стать поводом для аннулирования гражданства. «Если эта процедура будет инициирована, я намерен использовать все законные средства для защиты своих прав», — заключил миллиардер.
Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Петр Авен оказался в числе российских бизнесменов, против которых Евросоюз и Великобритания ввели санкции. Они объяснили свое решение связями Авена с российскими властями.
Авен считает санкции несправедливыми и пытается оспорить их в суде. Среди прочего он говорил, что из-за финансовых ограничений не знает, может ли теперь нанять уборщицу. В октябре 2022 года Министерство финансов Великобритании согласилось разблокировать миллион фунтов стерлингов на счетах Авена для «основных нужд» семьи бизнесмена.
В марте стало известно, что в Альфа-банке готовят сделку по продаже контролирующих долей сооснователей организации Михаила Фридмана и Петра Авена. Газета The Financial Times писала, что таким образом бизнесмены пытаются добиться отмены западных ограничений.