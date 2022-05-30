Михаил Фридман и Петр Авен подали в суд из-за санкций ЕС. Бизнесмены жаловались, что из-за них не могут нанять уборщиц

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Российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман подали иски против Совета ЕС, который в конце февраля наложил на них санкции из-за вторжения России в Украину.

Эту информацию агентству ТАСС подтвердил представитель Европейского суда юстиции в Люксембурге, куда поступили исковые заявления бизнесменов.

Иск Авена был зарегистрирован 23 мая, иск Фридмана — 24 мая. Другая информация на сайте суда пока недоступна.

Журнал Forbes оценивает состояние Авена в 4,6 миллиарда долларов, Фридмана — в 12,9 миллиарда долларов.

Миллиардеры попали под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года. Власти ЕС обосновали решение об ограничительных мерах связями Фридмана и Авена в российских властных кругах. В марте 2022 года санкции против бизнесменов также ввела Великобритания, где они живут.

После введения санкций Фридман и Авен покинули совет директоров . Они дали интервью, в которых назвали санкции несправедливыми и пожаловались на связанные с ними . В частности, Авен сказал, что не знает, может ли теперь нанять уборщицу, а Фридман — что не знает, как оплатить ее услуги.

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