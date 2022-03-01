Михаил Фридман и Петр Авен покинут совет директоров Альфа-банка

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции Евросоюза, покинут совет директоров Альфа-банка, сообщила пресс-служба организации.

Также совет директоров покинут Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Новым председателем совета директоров Альфа-банка вместо Авена станет Олег Сысуев, его первый заместитель.

Евросоюз ввел санкции против Фридмана и Авена и многих других российских бизнесменов в ответ на российское вторжение в Украину. По мнению ЕС, Фридман и Авен ранее в интересах Кремля пытались неофициально добиваться смягчения антироссийских санкций.

Фридман — один из основателей Альфа-банка, Авен стал гендиректором этого банка в 1994 году. Фридману принадлежит 32,9% люксембургской компании ABH Holdings, которая владеет Альфа-банком, Авену — 12,4%.

1 марта Фридман также покинул совет директоров компании VEON.

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Шестые сутки. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Шестые сутки. Онлайн «Медузы»