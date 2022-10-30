Власти Великобритании разрешили разморозить на счетах Петра Авена один миллион фунтов стерлингов

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Министерство финансов Великобритании согласилось разблокировать один миллион фунтов стерлингов на счетах бизнесмена Петра Авена, сообщает газета The Telegraph.

Авен будет каждый месяц получать по 60 тысяч фунтов стерлингов на «основные нужды», что позволит бизнесмену и его семье поддерживать привычный роскошный образ жизни.

Кроме того, Авен сможет потратить 388 тысяч фунтов стерлингов на погашение «срочных долгов», например, на оплату обучения одного из его детей в частной школе в Великобритании.

Власти Великобритании ранее заморозили счета Авена в ходе расследования уголовного дела об уклонении от санкций, введенных в отношении бизнесмена после российского вторжения в Украину.

Bloomberg писал в июле, что, по данным источников, ежемесячные расходы Авена составляют 140 тысяч фунтов стерлингов: большая часть идет на оплату охраны и страхование коллекции произведений искусства стоимостью 300 миллионов фунтов.

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Из-за войны России против Украины Евросоюз 28 февраля ввел санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов, в том числе владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена. 1 марта Фридман и Авен ушли из совета директоров Альфа-банка. 15 марта санкции в отношении Фридмана и Авена ввела Великобритания.

Фридман и Авен называли введенные санкции несправедливыми. Авен говорил, что из-за финансовых ограничений не знает, может ли теперь нанять уборщицу, а Фридман — что не знает, как оплатить такие услуги.

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