Великобритания включила в санкционный список Мишустина, Медведева, Шойгу, Захарову, Соловьева и Симоньян

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Великобритания ввела санкции против пяти российских организаций и 345 россиян, включая чиновников, бизнесменов и пропагандистов. Об этом сообщается на сайте Минфина страны.

Среди прочих под ограничения попали премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава Росгвардии Виктор Золотов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и члены его семьи, официальный представитель МИД Мария Захарова, бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан, главный редактор RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и телеведущий Владимир Соловьев.

Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны будут заморожены.

В числе организаций, попавших под санкции, оказались СОГАЗ и «Агентство интернет исследований».

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Великобритания и другие страны Запада ввели несколько раундов санкций против России, после того как страна признала независимость самопровозглашенных республик Донбасса и вторглась в Украину.

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