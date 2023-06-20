Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг и президент футбольного клуба «Динамо» Борис Ротенберг на Гран-при России «Формулы-1» на территории гоночного комплекса «Сочи Автодром». 30 апреля 2017 года

«Важные истории» совместно с и журналистами более десятка мировых СМИ опубликовали расследование о друзьях президента России Владимира Путина — братьях Борисе и Аркадии Ротенбергах. В распоряжении авторов расследования оказался архив из более чем 50 тысяч документов и писем компании «Эвокорп», работавшей с Ротенбергами. Вот что стало известно из этой утечки.

Шале для дочери Путина

Благодаря утечке документов компании «Эвокорп», работавшей с Аркадием и Борисом Ротенбергами, журналисты обнаружили двухэтажный дом на австрийском горнолыжном курорте Кицбюэль в Тироле, который, по словам местных жителей, посещали старшая дочь Путина и ее бывший муж, гражданин Нидерландов Йоррит Фаассен (когда именно, не уточняется). Журналисты предполагают, что профинансировать покупку шале мог Аркадий Ротенберг, друг детства президента.

Официальный владелец дома — кипрская компания Wayblue Investments, которая купила его в 2013 году за 10,8 миллиона евро. По данным кипрского реестра, с 2015 года компанией владеет некая Velidom Ltd. Кто владеет Velidom, неизвестно. Австрийские власти сказали журналистам, что пытались узнать, кто владеет домом, но продвинуться в своем расследовании не смогли.

Согласно документам, которые оказались у журналистов, кипрская фирма Olpon Investments, которую контролировал Аркадий Ротенберг, в январе 2013 года согласилась предоставить 11,5 миллиона долларов в управление латвийскому . Им на тот момент владел сам Ротенберг вместе со своим братом Борисом. Банк предоставил эти деньги в качестве займа компании Wayblue Investments. По словам директора лондонского Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при Королевском институте оборонных исследований Тома Китинга, запутанная схема покупки дома в Австрии «типична» для сделок с участием людей, близких к семье Путина.

Вид на Кицбюэль uslatar / Shutterstock

В том же году кипрская компания Gietrin Investments учредила нидерландскую фирму Molenkade Ontwikkeling и купила участок земли в пригороде Амстердама. Настоящие владельцы Gietrin Investments неизвестны, но она также обслуживалась в SMP Bank. В отчетах Wayblu говорится, что Gietrin одолжила компании 750 тысяч евро и упоминается там как .

Документы Molenkade Ontwikkeling показывают, что ее директором был муж двоюродной сестры Фаассена (его имя не приводится), а в 2019 году компанию возглавил сам Фаассен. В сентябре того же года компания продала Фаассену земельный участок в пригороде Амстердама. Как отмечают журналисты, это произошло после того, как его отношения с дочерью Путина . В мае 2023 года прокуратура Нидерландов арестовала этот участок, по какой причине — неизвестно.

Двое местных жителей рассказали журналистам, что видели на участке у дома в Австрии автомобили с голландскими номерами, еще четверо утверждали, что там останавливался голландец. По словам бывшей соседки, в доме регулярно бывала женщина по имени Мария, а также ее муж-голландец.

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Фронтмен Ротенбергов

Журналисты также рассказали про человека, который помогал Ротенбергам обходить санкции — это россиянин Максим Викторов, . Как отмечается в расследовании, «в кремлевской среде» таких людей называют фронтменами — они ведут «финансовые и личные дела своих покровителей, но так, чтобы никто не узнал, в чьих интересах это делается». На своем сайте Викторов пишет, что с 1989 по 1990 годы работал сотрудником Следственного управления прокуратуры РСФСР, после чего перешел в КГБ. После работы в правоохранительных органах он стал оказывать юридические услуги предпринимателям и чиновникам. В 2012 году Викторов стал советником Анатолия Сердюкова, который тогда занимал должность министра обороны.

Викторов также стал сооснователем — вместе с давним знакомым Путина Михаилом Ковальчуком. Вместе они вошли в президиум ассоциации, а в 2016 году к ним присоединилась старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова. Журналисты также пишут, что Викторов коллекционирует редкие скрипки. Например, в 2005 году на аукционе Sothebyʼs он приобрел за 1,1 миллиона долларов скрипку итальянского мастера Карло Бергонци, которая ранее принадлежала Никколо Паганини.

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В 2014 году, после введения санкций США и Евросоюза, братья Ротенберги начали выходить из состава акционеров российских компаний и передавать доли в них. Эти доли переходили к закрытым паевым инвестиционным фондам (ЗПИФ), которыми управляла компания «Эвокорп» — ее владельцем был Максим Викторов. По данным журналистов, к июлю 2017 года «Эвокорп» управляла 13-ю ЗПИФами, пайщиками большинства из которых были Ротенберги. Друзья Путина отрицают связи с «Эвокорпом». Однако журналисты обнаружили в утечке переписку между Викторовым и директором по безопасности компании Александром Степаненко, в которой Борис Ротенберг упоминался в контексте его бизнесов.

В утечке документов журналисты обнаружили несколько дорогостоящих активов, принадлежащих компаниям или людям, связанным с Ротенбергами. Помимо австрийской виллы, которую посещала дочь Путина, это две квартиры в центре Риги (по 200 тысяч евро каждая), вилла на испанском курорте в пригороде Валенсии, купленная почти за девять миллионов евро, самолет Bombardier за 42 миллиона долларов, вилла на Лазурном берегу во Франции стоимостью 4,25 миллиона евро, квартира в Монако, а также конный клуб и несколько вилл во Франции стоимость 15,8 миллиона евро.

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Активы братьев записаны на гражданок Латвии и США

Из утечки писем «Эвокорпа» журналисты также узнал о близких отношениях Аркадия Ротенберга с 36-летней гражданкой Латвии Марией Бородуновой, на которую, как утверждается в расследовании, записаны бизнес и недвижимость в России и ЕС. Согласно сервису Getcontact, показывающему, как пользователь записан в телефонной книге других абонентов, Мария Бородунова указана у многих как «Мария Ротенберг», «Жена Аркадия Ротенберга» и «Мария (жена Аркадия Романовича)».

Источник «Важных историй», знакомый с обстоятельствами жизни семьи Ротенбергов, назвал Бородунову «неофициальной женой Аркадия» и матерью его двух дочерей. «Это, естественно, непубличная информация, но близкие люди давно знают об этих отношениях. Года с 2013-го, а может, и раньше — сейчас уж сложно конкретнее вспомнить», — сказал собеседник издания.

В 2013 году Бородунова стала соучредителем французской компании SCI Dana, которая за 4,25 миллиона евро приобрела виллу на Лазурном берегу в городе Вильфранш-Сюр-Мер неподалеку от Ниццы. Сейчас 40% компании записаны на двоих детей Бородуновой (их местом рождения указана Ницца). В 2016 году Бородунова стала владелицей 400-метровой квартиры в элитном комплексе Sun Tower в центре Монако (эта квартира была куплена через цепочку компаний). В 2017-м году Бородунова приобрела 80% акций российского застройщика «РГ-Девелопмент», один из основателей которого — Аркадий Ротенберг. Согласно расследованию, Бородуновой также принадлежат несколько объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.

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Часть активов Бориса Ротенберга записана на его жену Карину, президента Федерации конного спорта Москвы. Из слитых документов выяснилось, что у Карины Ротенберг, а также как минимум у двоих из трех ее детей есть гражданство США. В 2014 году, после того как Ротенберг попал под санкции и банки начали отказывать ему в проведении платежей. Юристы жены бизнесмена «судорожно пытались понять, что делать с запретом для американских граждан вести дела с подсанкционными лицами», так как режим санкций не предусматривает исключений для родственников.

В результате формально не связанный с Ротенбергами офшор размещал депозит в кипрском отделении Промсвязьбанка, а банк под залог этого депозита выдавал заем на имя Карины Ротенберг. Этот офшор записан на бывшего охранника бизнесмена, Александра Козлова.

До недавнего времени не попавшая под санкции Карина Ротенберг выступала представителем мужа в делах: в частности, платила юристам. Например, из слитых документов следует, что Карине Ротенберг выставлял счета адвокат Дональд Манасс, который в 2014-2015 годах защищал семью Ротенбергов от претензий французских властей, требовавших уплаты налогов на яхту.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину жена Ротенберга также оказалась в санкционных списках. Банк в США забрал ее дом за долги; с ее квартирой и особняком мужа теперь нельзя совершать регистрационные действия — то есть продавать недвижимость или менять ее собственника. Арестована оказалась и вилла недалеко от испанской Валенсии.

«Медуза»