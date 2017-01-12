Фужеры от братьев Ротенбергов Кто заработал на новогоднем оформлении Москвы. Расследование Ивана Голунова

Расходы московского бюджета на новогоднее оформление города в этом году увеличились более чем в десять раз — на обновление праздничной иллюминации, световые инсталляции и прочие украшения столица потратила в общей сложности почти 7 миллиардов рублей. Спецкор «Медузы» Иван Голунов внимательно изучил, как, кому и на что пошли и деньги, — и выяснил, сколько стоили сани Деда Мороза, как елки на московских площадях связаны с благоустроителями центральных улиц и какое отношение к этому имеют братья Борис и Аркадий Ротенберги.

Новый год в десять раз дороже

«Автор идеи Сергей Семенович [Собянин], мы только проводники идеи», — рассказывал в 2013 году вице-мэр Москвы Петр Бирюков, комментируя новогоднюю Москву, расцвеченную праздничной иллюминацией и световыми инсталляциями. Именно Собянину, сменившему в 2010 году Юрия Лужкова на посту мэра, принадлежала идея украсить центр на зимние каникулы — и с каждым годом эта идея воплощается все с большим размахом.

До 2016 года большую часть расходов (80%) на новогоднее оформление города брали на себя частные компании — городские власти отвечали только за обмотку деревьев в центре светодиодными лампами, тратя на это несколько сотен миллионов рублей. В этот раз, однако, все изменилось: на организацию новогодней иллюминации мэрия решила потратить 5,8 миллиарда рублей (а на праздничное оформление в целом — в общей сложности почти 6,7 миллиарда). Основным источником денег стала ежегодная компенсация из федерального бюджета, которая платится Москве за то, что она исполняет функции столицы. Сумма этой компенсации в 2016 году составила почти 12 миллиардов рублей (при этом любопытно, что в 2004-м выплаты Москве были приостановлены — и возобновились уже при мэре Собянине).

До середины 2016 года за праздничное оформление города отвечал департамент СМИ и рекламы. Теперь развешиванием гирлянд на улицах Москвы занимается Объединенная энергетическая компания (ОЭК), которую курирует вице-мэр по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Наталья Сергунина. За последние три года под ее контроль перешли несколько проектов, которыми ранее занимался бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, — например, реконструкция ВДНХ и проведение городских фестивалей. Именно ОЭК с сентября 2016-го провела, по подсчетам «Медузы», более 250 тендеров на обновление праздничной иллюминации и создание декоративных фигур и инсталляций, общая сумма которых составила 6,69 миллиарда рублей.

Сколько стоили «бокалы» и сани Деда Мороза — и кто их делал

Орнаменты в итальянском стиле на Театральной площади Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

По заявлениям мэрии, Москву предполагалось украсить «в итальянском стиле», а проект декораций должен был быть разработан на основе опыта Парижа, Мадрида, Палермо и Токио. Разработкой этой занималась компания «Эдлайн», что обошлось бюджету в 17,5 миллиона рублей.

Тот же «Эдлайн» отвечал за самый распространенный акцент оформления — инсталляции с итальянскими орнаментами, которые были установлены по всему центру города: на Манежной и Пушкинской площадях, перед Большим театром, в Камергерском и Газетном переулках. Всего на них потрачено более миллиарда рублей, из которых «Эдлайну» досталось 825 миллионов. Причем закупать инсталляции администрация города не стала: Москва просто арендовала их до 20 февраля, заплатив за это 446,2 миллиона рублей.

Основные владельцы «Эдлайна» — художественный руководитель фестивалей «Круг света» и «Рождественский свет» Мария Черняк и бывший работник комплекса городского хозяйства мэрии Алексей Холинов. В 2011 году Холинов укладывал тротуарную плитку на улицах Москвы; также он владеет патентом на изобретение «снеготаялки» — такие установлены на снегоплавильных пунктах, куда свозят снег со столичных улиц.

«Бокалы с шампанским» на Тверской Фото: Евгений Биятов / Sputnik / Scanpix / LETA

Фонари в начале Тверской к новому году украсили световыми конструкциями, похожими на фужеры с шампанским. За 64 «бокала» город заплатил 143,4 миллиона рублей (по два с лишним миллиона за каждый). Контракт на их изготовление и установку выиграла компания «Форум», которая согласилась изготовить и установить «бокалы» всего за два дня. Ранее «Форум» занимался алкогольным бизнесом: кредитовал одного из крупнейших владельцев ликеро-водочных заводов России, государственный холдинг «Росспиртпром», участвовал в судебных разбирательствах с «Росалкогольрегулированием». За 2016 год, согласно тендерным документам, компания сильно расширила штат: ранее в ней работал один сотрудник, теперь — трое.

По данным ЕГРЮЛ, владелец и гендиректор «Форума» — адвокат Ольга Керецман, которая часто представляет интересы банка «Северный морской путь» («СМП-банк») в судах. Основные акционеры банка — Борис Ротенберг и его брат Аркадий, которые на двоих контролируют более 65% его акций. Вышеупомянутый «Росспиртпром», в свою очередь, активно пользуется услугами «Северного морского пути», а представители бизнес-структур Ротенбергов входят в советы директоров большинства ликеро-водочных заводов, входящих в госкомпанию. Офис «Форума» располагается в соседнем здании с центральным офисом «СМП-банка», а несколько бывших директоров «Форума» продолжают работать в компаниях, связанных с братьями Ротенбергами.

«Сказочный лес» на Кузнецком Мосту Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Всего от Москвы по случаю Нового года «Форум» получил контрактов на 688,5 миллиона рублей. Например, они же построили инсталляцию на Кузнецком Мосту, который, по замыслу мэрии, превратился в сказочный лес. Здесь было установлено 112 деревьев из светодиодов, каждое из которых стоило почти 3 миллиона рублей.

Светодиодные цветы на снегу на Тверской Фото: Кирилл Каллиников / Sputnik / Scanpix / LETA

Крупнейшим подрядчиком оформления города к Новому году стали структуры «Ташира» — холдинга, принадлежащего миллиардеру Самвелу Карапетяну, который вообще крайне активно сотрудничает с правительством Москвы: его структуры занимались, в частности, реконструкцией улиц в рамках программы «Моя улица», ремонтировали подземные переходы и больницы, прокладывали теплосети и так далее.

На контрактах, связанных с новогодними праздниками, структуры «Ташира» заработали 1,93 миллиарда рублей. Например, компания стала монополистом в обмотке деревьев светодиодными лентами — для этих целей понадобилось 1650 километров светодиодов, стоивших бюджету 316,3 миллиона рублей.

Основные деньги, впрочем, структуры «Ташира» заработали на изготовлении конструкций в виде своего рода светодиодной грядки из лежащих на земле цветов. Их — с разным количеством цветов и орнаментов — всего было установлено по городу 68; в общей сложности они обошлись Москве в 1,717 миллиарда рублей.

Сани Деда Мороза на Кутузовском проспекте Фото: Виталий Белоусов / Sputnik / Scanpix / LETA

К новогодним каникулам на улицах Москвы появилось около сотни световых композиций в виде шаров, животных, танцующих людей, а также «больших и малых геометрических фигур» — на них было потрачено более 450 миллионов рублей.

Одна из самых дорогих конструкций — сани-тройка Деда Мороза, установленные у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте. Стоили они 44,1 миллиона рублей, а изготовила их компания «Все сам», в общей сложности получившая от мэрии за создание декоративных фигур и новогоднее оформление вылетных магистралей более 780 миллионов.

Ранее компания «Все сам» никогда не занималась светотехническими работами, зато успешно сотрудничала с департаментом торговли и услуг Москвы, который курирует вице-мэр Наталья Сергунина. Например, организация была единственным участником эксперимента по установке роботизированных киосков, которые должны были заменить обычные продуктовые киоски на улицах Москвы (в мае 2016-го эксперимент был приостановлен). В 2015–2016 годах компания «Все сам» стала крупнейшим производителем новых уличных киосков, получив от департамента торговли и услуг Москвы заказов почти на 2,87 миллиарда рублей.

Принадлежит «Все сам» владельцу спа-центра «Посольство красоты» на Тверском бульваре Анатолию Малькову и 33-летней уроженке Ставропольского края Юлии Свинторжицкой (она также владеет сетью вендинговых и платежных терминалов и компанией по установке кофейных аппаратов).

Иллюминированное кресло на одной из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» Фото: Иван Голунов / «Медуза»

448,5 миллиона рублей Москва потратила на развеску новогодних шаров на тросах над проезжей частью Большой Дмитровки, Кузнецкого Моста, а также Камергерского и Столешникова переулков.

Произвела 649 шаров за более чем 185 миллионов рублей компания «Мастерская городского оформления», принадлежащая Александру Зарецкому, бывшему директору по маркетингу одного из подразделений крупнейшего владельца рекламных щитов холдинга RussOutdoor. Та же «Мастерская» в эти новогодние каникулы установила на площадках городского фестиваля «Путешествие в Рождество» световые кресла и другую иллюминированную мебель для фотосъемок. На изготовление 44 торшеров, 32 столов, 40 кресел, 13 диванов, 51 стула, 15 табуретов и семи тележек для мороженого, декорированных светодиодами, было потрачено 76,5 миллиона рублей.

Световой туннель на Тверском бульваре Фото: Александр Вильф / Sputnik / Scanpix / LETA

Один из самых заметных московских новогодних объектов — световой арочный туннель на Тверском бульваре, декорированный цветами, — обошелся бюджету сравнительно дешево: всего в 82,5 миллиона рублей.

Тендер на его создание выиграла компания «Промо-лэнд», принадлежащая Сергею Колбаскину, который также владеет мясоперерабатывающим заводом «Радуга» и небольшой сетью магазинов оптики. Основным видом деятельности «Промо-лэнд», согласно ЕГРЮЛ, является «строительство жилых и нежилых зданий»; ранее компания участия в конкурсах на праздничное оформление не принимала.

После новогодних каникул компании, занимающиеся световым оформлением улиц, не останутся без работы. В 2017 году Москва запланировала выделить из бюджета более 10 миллиардов рублей на создание «художественной подсветки и праздничной иллюминации» города. Еще 6,3 миллиарда рублей планируется потратить на ремонт столбов наружного освещения, а 1,9 миллиарда — на оплату электроэнергии, которая необходима, чтобы все это светилось.

Елки от благоустроителей

Традиционно одной из крупных статей новогодних расходов города была установка на улицах Москвы искусственных елок. К Новому, 2015 году мэрия установила 98 деревьев, обошедшихся бюджету в 180 миллионов рублей; а по случаю наступления 2016 года город обеспечил только 62 елки. Правда, стоимость их эксплуатации при этом выросла до 258,7 миллиона рублей — например, самая дорогая ель, «Имперская», 20-метровая конструкция со световыми шарами и снежинками, установленная на Воробьевых горах, обошлась в 14,6 миллиона.

В 2016 году, как заявил мэр Собянин, елки в Москве устанавливали за счет спонсоров, которые могли разместить на них свою рекламу (сам город отвечал всего за два дерева — у мэрии и у здания Государственной думы). Впрочем, в итоге большую часть объектов отчего-то установили малоизвестные компании, самым заметным достижением которых были выигрыши подрядов на благоустройство центра по программе «Моя улица», а также другие бенефициары городского бюджета.

Так, вышеупомянутый холдинг «Ташир» оплатил установку трех елок в центре Москвы — на Пушкинской и Арбатской площадях, а также на Дорогомиловской заставе. Елку на Кутузовском проспекте около музея «Бородинская панорама» установила компания «Дормет», которая этим летом получила 2 миллиарда рублей на благоустройство Нового Арбата. Елка в Сокольниках установлена за счет компании «Радор-М» — она благоустраивала Тверскую, поставляла Москве гранитные бордюры, получив за это 5,2 миллиарда рублей; также компания помогает городу вывозить снег (что обходится бюджету еще в неполный миллиард рублей).

Установку елки в Зеленограде оплатила компания «Арпт», которая благоустраивала в рамках «Моей улицы» часть Садового кольца и занимается очисткой от объявлений автобусных остановок «Мосгортранса». Елку на Павелецкой площади установила компания «Электротехсетьстрой», близкая к строительной компании «ФСК «Лидер», которая получает от столичных властей крупные подряды на ремонт подземных переходов и подсветку зданий.

Компания «МКТ», получившая по программе «Моя улица» более 600 миллионов рублей, установила елки в музее-заповеднике «Царицыно» и около метро «Кузьминки». «МКТ» входит в неформальный холдинг, который РБК связывал с родным братом вице-мэра Москвы Петра Бирюкова Алексеем.

Дочерняя компания АФК «Система» «Лидер-инвест», которая в 2016 году запомнилась тем, что, несмотря на протесты, снесла конструктивистское здание бывшей АТС на Покровском бульваре, отвечала за установку елок на Чистых прудах и Садовой-Спасской улице.

Новогодний фестиваль «Ледовая Москва» на Поклонной горе Фото: Рамиль Ситдиков / Sputnik / Scanpix / LETA

За самые ответственные участки — елки на Лубянской площади, Поклонной горе, смотровой площадке около Воробьевых гор, около храма Христа Спасителя и здания мэрии на Новом Арбате — отвечал банк ВТБ, который в 2016 году присоединил Банк Москвы. Сбербанк установил елки на площади Никитских ворот, Славянской площади и около здания Российской государственной библиотеки. Девелоперская компания «Интеко» установила елку перед зданием Счетной палаты. Группа «ЛСР», застраивающая территорию автозавода ЗИЛ, — на Большой Якиманке. MR-Group, застраивающая промзоны бизнес-центрами, — на Триумфальной площади.

«Медузе» удалось найти одну компанию, которая решила порадовать москвичей елкой и бизнес которой никак не связан с городскими властями, — это кондитерский концерн «Бабаевский», установивший новогоднее дерево на Комсомольской площади.

Впрочем, среди меценатов есть и загадочные структуры. Две ели — на проспекте Маршала Жукова и около Дворца пионеров на Воробьевых горах — установлены некой организацией «Суджа». В ЕГРЮЛ зарегистрированы две компании с таким названием, ни одна из которых не занимается бизнесом в Москве. Суджа — один из райцентров Курской области, в которой родился вице-мэр Москвы Петр Бирюков, проводник новогодних идей Сергея Собянина, курирующий программу «Моя улица».